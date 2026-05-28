France : rechute des prix producteurs en avril avec l'électricité

Après avoir grimpé de 2,2% en mars en rythme séquentiel, les prix de production de l'industrie française repartent à la baisse en avril, reculant ainsi de 2% par rapport au mois précédent, selon les données de l'INSEE.

Cette rechute reflète avant tout un plongeon de 10,9% des prix des produits des industries extractives, de l'énergie et de l'eau, sous l'effet de la forte baisse des prix de l'électricité (-22,1%), partiellement contrebalancée par la hausse des prix du gaz (+6,5%) en lien avec le conflit au Moyen-Orient.



Comme un an auparavant, les prix de l'électricité ont chuté du fait de la diminution saisonnière des tarifs de distribution, à laquelle s'ajoute le recul des prix sur les marchés de gros lié à la hausse de la production d'électricité d'origine renouvelable et à la baisse de la demande en raison de températures clémentes.



Hors énergie au sens large (hydrocarbures, produits de la cokéfaction et du raffinage, électricité, etc.), les prix de production de l'industrie française augmentent de 0,7% sur un mois (après +0,3% en mars).



Par rapport au mois d'avril 2025, les prix de production de l'industrie française augmentent de 2% en données totales (après +0,2% en mars) et de 1,5% hors énergie au sens large (après +0,4% en mars).