France : recul sensible du PMI composite en septembre

Après s'être rapproché du seuil de croissance en août, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France s'est replié de 49,8 à 48,1 en septembre, soit son plus faible niveau depuis cinq mois, signalant ainsi une accélération de la contraction du secteur privé.



La baisse de l'activité s'est accélérée dans les deux secteurs couverts par l'enquête, la contraction ayant toutefois affiché un rythme plus marqué dans l'industrie que dans le secteur des services, dont l'indice PMI est passé de 49,8 à 48,5.



Le repli des nouvelles commandes a également été plus important dans le secteur manufacturier que dans celui des services. Au niveau composite, la diminution du volume des nouvelles affaires a toutefois ralenti par rapport au mois précédent.



'Les entreprises du secteur privé français pâtissent du climat politique actuel, l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays renforçant l'incertitude et pesant sur la confiance', explique Jonas Feldhusen, économiste junior, Hamburg Commercial Bank.