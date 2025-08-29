France : repli de 0,3% des dépenses des ménages en juillet
Publié le 29/08/2025 à 09:36
L'Insee, qui publie ces chiffres, précise que la consommation d'énergie repart à la baisse (-1,7%), tandis que la consommation alimentaire et celle en biens fabriqués sont stables. La consommation en biens durables augmente de 0,7%.
Toujours pour le mois de juillet, les prix de production de l'industrie française sont restés quasi stables sur un an (-0,1% après -0,5% en juin), mais ont augmenté de 0,9% hors énergie au sens large (après +0,8% en juin).
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.