Bayrou vole la vedette à Trump et Nvidia

Chouette, on va pouvoir parler d'autre chose que de Trump, de la Fed et de Nvidia. Ben oui, parce qu'en Europe, on sait aussi fabriquer des stars. Notre star, c'est François Bayrou. Oui, cette phrase est assez choquante. Mais c'est la réalité du moment, et pas uniquement pour le destin politique de l'Hexagone. En effet, l'instabilité gouvernementale française a des répercussions sur les marchés financiers, parce qu'elle menace la solidité financière du pays, qui reste un des piliers du système économique mondial.