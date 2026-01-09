France : repli de la consommation des ménages en novembre
Publié le 09/01/2026 à 09:00
Publié le 09/01/2026 à 09:00
|10:03
|Le Conseil d'Etat chinois va enquêter et évaluer la situation de la concurrence sur le marché des plateformes de livraison de repas
|RE
|10:01
|Les prix mondiaux des denrées alimentaires poursuivent leur baisse en décembre, selon la FAO de l'ONU
|RE
|10:01
|La douane chinoise autorise l'importation de produits apicoles en provenance de Thaïlande
|RE
|10:01
|L'indice des prix alimentaires mondiaux de la FAO s'est établi à 124,3 points en décembre contre 125,1 points en novembre
|RE
|10:00
|La croissance de 7,4% de l'Inde: signal fort ou titre trompeur?
|MT
|10:00
|La société chinoise Sinograin mettra aux enchères 1,1 million de tonnes de soja le 13 janvier
|RE
|09:59
|Le ministère chinois des Affaires étrangères : un envoyé chinois a rencontré le ministre israélien des Affaires étrangères - déclaration
|RE
|09:58
|L'Ukraine s'efforce de rétablir l'électricité pour plus de 500 000 habitants à Kiev, selon la Première ministre
|RE
|09:57
|Le ministère des Affaires étrangères chinois annonce la visite d'un émissaire en Israël
|RE
|09:57
|Le ministre chinois des Affaires étrangères : un émissaire chinois rencontre le président palestinien - déclaration
|RE
|09:51
|La Banque centrale thaïlandaise va étendre ses pouvoirs de contrôle sur le commerce de l'or en ligne, annonce son gouverneur
|RE
|09:49
|La HKMA approuve une prolongation de deux ans pour le vice-directeur général Arthur Yuen
|RE
|09:46
|Les ventes automobiles en Chine enregistrent leur plus faible croissance en trois ans, les exportations restent solides
|RE
|09:43
|Le ministère chinois de la Défense : La Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et les membres des BRICS organiseront des exercices maritimes conjoints près de l'Afrique du Sud
|RE
|09:42
|Le gouverneur de la Banque centrale thaïlandaise : Un plafond sera fixé sur les transactions individuelles d'or pour réduire la volatilité du baht
|RE
La couverture démarrée sur Dassault Aviation met en avant la visibilité du secteur défense
La procureure générale de New York exige qu'Instacart fournisse des informations sur ses tests de tarification
La Cour Suprême pourrait s'inviter à Wall Street
Sans les remous créés par l'intervention américaine au Venezuela, le début d'année 2026 aurait été extrêmement calme sur les marchés financiers. Cette opération a donné des ailes au secteur de l'armement, a semé la confusion dans le secteur pétrolier et n'a pas résolu le dilemme d'investisseurs à la fois envoûtés par les acteurs de l'intelligence artificielle et épouvantés par leur valorisation. Dans ce contexte, les prochaines statistiques qui seront publiées aux Etats-Unis et le début de la saison de publication des résultats annuels devraient ramener les marchés sur des thèmes plus terre-à-terre. A moins qu'une décision de la Cour suprême ne mette le bazar dès aujourd'hui ?
Avis d'analystes du jour : BNP et L'Oréal gagnent des recos à l'achat, Sartorius Stedim dégradée
Bourse : Rio Tinto et Glencore fricotent, rumeurs sur Puma, GM charge la barque
La couverture démarrée sur Dassault Aviation met en avant la visibilité du secteur défense
C'est à Xi de décider de ce que Pékin fait à propos de Taïwan, dit Trump au NYT
TSMC enregistre un chiffre d'affaires de 1 046,08 milliards de T$ au 4e trimestre, supérieur aux prévisions
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national