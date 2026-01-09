En novembre, les dépenses de consommation des ménages en biens se replient sur un mois (-0,3% en volume après +0,5% en octobre 2025 - données révisées), indique l'Insee ce vendredi. La consommation d'énergie repart à la baisse (-2,0% après +1,5%), comme la consommation alimentaire (-0,2% après +0,3%), tandis que la consommation de biens fabriqués accélère (+0,4% après +0,1%).