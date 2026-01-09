La Cour Suprême pourrait s'inviter à Wall Street

Sans les remous créés par l'intervention américaine au Venezuela, le début d'année 2026 aurait été extrêmement calme sur les marchés financiers. Cette opération a donné des ailes au secteur de l'armement, a semé la confusion dans le secteur pétrolier et n'a pas résolu le dilemme d'investisseurs à la fois envoûtés par les acteurs de l'intelligence artificielle et épouvantés par leur valorisation. Dans ce contexte, les prochaines statistiques qui seront publiées aux Etats-Unis et le début de la saison de publication des résultats annuels devraient ramener les marchés sur des thèmes plus terre-à-terre. A moins qu'une décision de la Cour suprême ne mette le bazar dès aujourd'hui ?