France : stabilité du déficit commercial en juin

Publié le 07/08/2025 à 09:32 Zonebourse.com

Le déficit commercial de la France est resté pratiquement stable à 7,62 milliards d'euros en juin, après 7,63 milliards le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.



D'un mois sur l'autre, les exportations françaises se sont accrues de 3,4% à un peu plus de 50,6 milliards d'euros, mais cette progression s'est trouvée contrebalancée par des importations en hausse de 2,9% à moins de 58,3 milliards.



Dévoilé par la Banque de France, le déficit des transactions courantes de la France (toujours en données CVS-CJO) a atteint 3,4 milliards d'euros en juin, en augmentation donc après un déficit de 2,6 milliards en mai.