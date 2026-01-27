France : stagnation de la confiance des ménages à un bas niveau en janvier

La confiance des ménages français se montre stable en janvier, à en croire l'indicateur synthétique de l'Insee qui reste inchangé à 90 et demeure donc au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2025).

Dans le détail, l'institut de statistiques précise que l'opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle future est quasi stable, de même que leur opinion plus générale sur le niveau de vie futur en France.



Si la proportion de ménages jugeant qu'il est opportun, dans la situation économique actuelle, de faire des achats importants est quasi stable, la part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner diminue nettement.



Concernant le contexte économique en France, les craintes des ménages sur l'évolution du chômage sont stables, mais la part des ménages estimant que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois augmente de nouveau.