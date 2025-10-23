France : timide amélioration du climat des affaires en octobre

L'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise, gagne un point en octobre après cinq mois de stabilité. À 97, il reste néanmoins en deçà de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024.



L'Insee, qui publie ces chiffres, précise que le climat des affaires s'éclaircit nettement dans l'industrie (+4 points à 101) et le commerce de détail (+7 points à 99), mais s'assombrit dans les services et le bâtiment (-0,2 point à 96 dans les deux cas).



De son côté, l'indicateur synthétique de climat de l'emploi gagne trois points à 96, au-dessous de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024. Cette embellie résulte principalement du rebond du solde sur les effectifs prévus dans les services (hors intérim).