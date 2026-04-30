France : une croissance nulle du PIB au 1er trimestre
Le produit intérieur brut (PIB) en volume de la France marque le pas au 1er trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent (0,0% après +0,2% au 4e trimestre 2025), selon la première estimation en données CVS-CJO de l'INSEE.
Publié le 30/04/2026 à 07:46
La contribution du commerce extérieur à la croissance est fortement négative (-0,7 point), avec une chute de 3,8% des exportations pour des importations en recul de 1,7%, mais celle des variations de stocks est fortement positive (+0,8 point).
Par ailleurs, l'INSEE indique que les dépenses de consommation des ménages en biens rebondissent en mars sur un mois (+0,7% en volume après -1,4% en février), portées par la consommation de biens fabriqués (+1,6% après -2,1%).