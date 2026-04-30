France : une croissance nulle du PIB au 1er trimestre

Le produit intérieur brut (PIB) en volume de la France marque le pas au 1er trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent (0,0% après +0,2% au 4e trimestre 2025), selon la première estimation en données CVS-CJO de l'INSEE.

Dans le détail, la contribution de la demande intérieure (hors stocks) à la croissance du PIB est nulle ce trimestre, la consommation des ménages reculant légèrement (-0,1%) et la formation brute de capital fixe se repliant (-0,4%).



La contribution du commerce extérieur à la croissance est fortement négative (-0,7 point), avec une chute de 3,8% des exportations pour des importations en recul de 1,7%, mais celle des variations de stocks est fortement positive (+0,8 point).



Par ailleurs, l'INSEE indique que les dépenses de consommation des ménages en biens rebondissent en mars sur un mois (+0,7% en volume après -1,4% en février), portées par la consommation de biens fabriqués (+1,6% après -2,1%).