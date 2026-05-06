France : vif rebond de la production industrielle en mars

En mars 2026 en France, la production augmente nettement dans l'industrie manufacturière (+1,2%) après avoir été quasi stable le mois précédent (-0,1%), et rebondit dans l'ensemble de l'industrie (+1% après -0,9% en février), selon l'Insee.

La production augmente dans toutes les grandes branches de l'industrie manufacturière. En particulier, elle rebondit dans la fabrication de matériels de transport (+2,3%) et de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques (+1,6%).



La production accélère fortement dans la cokéfaction et le raffinage (+6,3% après +1,6%), où elle atteint son plus haut niveau depuis mai 2019. Dans les industries extractives, énergie et eau, elle rebondit légèrement (+0,3% après -3,4%).



La production du 1er trimestre 2026 est supérieure de 0,9% à celle du 1er trimestre 2025 dans l'ensemble de l'industrie, et de 1,5% dans l'industrie manufacturière. Sur cette période, elle augmente nettement dans la fabrication de matériels de transport (+10,6%).