Franco-Nevada Corporation tire profit de la hausse des prix de l'or, laissant le marché porter sa performance tandis que ses flux de trésorerie augmentent et que l'entreprise poursuit son expansion via de nouvelles acquisitions.

Les banques centrales achètent massivement de l'or, ce qui soutient durablement les cours à la hausse.

Selon l'enquête 2026 du Conseil mondial de l'or (World Gold Council (WGC)) sur les réserves d'or des banques centrales, un niveau record de 45 % d'entre elles prévoient désormais d'augmenter leurs avoirs au cours des 12 prochains mois. Les banques centrales ont acheté 244 tonnes nettes au cours du seul premier trimestre 2026, soit un rythme annualisé d'environ 976 tonnes, soit près du double de la moyenne annuelle de 400 à 500 tonnes qui a caractérisé la décennie précédant 2022.

La demande d'or s'accélère et nécessite une chaîne d'approvisionnement à la hauteur.

Franco-Nevada, société basée à Toronto, évolue dans ce contexte. L'entreprise détient des redevances (royalties) et des droits sur la production (streams) à travers 445 actifs répartis dans sept régions, de l'Amérique du Sud à l'Afrique. Trois segments portent l'activité : Métaux précieux, Autres exploitations minières et Énergie. La société perçoit une part de la production sans exploiter elle-même de mines, de sorte que la hausse des prix se reflète directement dans ses résultats.

Le prix l'emporte sur les volumes

Les résultats du premier trimestre 2026 de Franco-Nevada ont été principalement portés par l'envolée des cours de l'or, avec l'appui de nouveaux actifs. Le chiffre d'affaires a bondi à 650,7 millions USD contre 368,4 millions USD l'an dernier (en hausse de 77 % sur un an). Si les prix ont grimpé en flèche, la production n'a pas suivi le même rythme. Le prix moyen de l'or est passé à 4 875 USD, contre 2 863 USD au premier trimestre 2025. En revanche, les volumes n'ont progressé que de 8 % sur un an, atteignant 136 353 onces d'équivalent or (GEO) contre 126 585 GEO.

L'entreprise ne contrôlant pas les mines, c'est précisément ainsi que le modèle est censé fonctionner : lorsque les prix augmentent et que les coûts restent largement fixes, les marges finissent par s'apprécier. Cela se traduit par un levier opérationnel : le résultat d'exploitation a plus que doublé pour atteindre 577,8 millions USD, soit une hausse de 128 % par rapport aux 253,5 millions USD de l'année précédente.

Le bénéfice net a progressé de 123 % sur un an pour atteindre 468,6 millions USD contre 209,8 millions USD, soutenu par un gain de 63,8 millions USD lié au rachat de Cascabel et un remboursement d'impôt intégré dans le flux de trésorerie opérationnel.

La trésorerie offre une lecture plus claire. Le flux de trésorerie opérationnel est passé de 288,9 millions USD à 520,4 millions USD, dopé là encore par un remboursement de 49,5 millions USD de l'Agence du revenu du Canada. Le bilan demeure le principal atout de la société, qui est effectivement libre de toute dette.

Au cours du premier trimestre 2026, la société a renforcé son exposition via plusieurs transactions clés : 250 millions USD pour un accord de redevance avec i-80 Gold, 100 millions USD pour un contrat de streaming à Casa Berardi et 120 millions USD pour le projet Bullabulling. Ces initiatives ont temporairement soutenu le cours de l'action.

Confiance, avec quelques bémols

Franco-Nevada a réalisé un beau parcours, l'action progressant de 32 % sur les 12 derniers mois. Le cours actuel de 299 CAD (210,2 USD) reste toutefois bien en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 388,2 CAD (272,9 USD), ce qui suggère que le marché est déjà revenu d'une phase plus optimiste, même si les valeurs aurifères ont globalement bien résisté.

Ce qui frappe aujourd'hui, c'est le multiple de valorisation : le titre se négocie à 23,5 fois les bénéfices attendus pour l'exercice 2026, un net recul par rapport à sa propre moyenne ajustée sur trois ans de 38,1 fois. Cela indique soit que les bénéfices devront fournir l'essentiel de la performance future, soit que les investisseurs ne sont plus disposés à payer la même prime pour le modèle de redevances.

Le consensus de marché reste positif, avec 12 analystes sur 15 recommandant l'achat et un objectif de cours moyen de 293,3 USD, ce qui implique un potentiel de hausse de 39,6 %. La question clé est de savoir si ce multiple plus faible va persister. Si tel est le cas, le scénario haussier dépendra moins du sentiment de marché que de l'exécution opérationnelle.

Brillant, mais pas simple

Franco-Nevada est liée à une variable qu'elle ne maîtrise pas : le cours de l'or. L'or a atteint un sommet historique fin janvier 2026, franchissant environ 5 500 USD l'once, avant de subir une correction brutale, les prix chutant de 20 % à 25 % par rapport à ces sommets à la mi-année. Ce mouvement inverse mécaniquement l'effet de levier. Le modèle d'affaires de la société dépend également de la bonne exécution de ses partenaires, ce qui n'est jamais garanti. Si l'on ajoute le risque lié au calendrier des transactions et l'évolution de l'appétit du marché pour les primes de redevances, l'analyse devient moins évidente qu'il n'y paraît au premier abord.