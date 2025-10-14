L'aéroport de Francfort a accueilli environ 6,0 millions de passagers en septembre 2025, soit une augmentation de 2,2 % par rapport au même mois en 2024.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, Francfort a enregistré un total cumulé d'environ 47,6 millions de passagers, en hausse de 1,8 % par rapport à la même période en 2024.

Le trafic de fret à Francfort, qui comprend le fret aérien et le courrier aérien, a légèrement augmenté de 0,6 % en glissement annuel pour atteindre 170 505 tonnes en septembre 2025.

La majorité des aéroports du groupe Fraport dans le monde ont également enregistré une croissance du nombre de passagers en septembre 2025.

Le nombre total de passagers dans tous les aéroports activement gérés par Fraport est passé à environ 20,5 millions en septembre 2025, soit une hausse de 5,3 % par rapport au même mois de l'année dernière.