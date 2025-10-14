L'aéroport de Francfort a accueilli environ 6,0 millions de passagers en septembre 2025, soit une augmentation de 2,2 % par rapport au même mois en 2024.
Au cours des neuf premiers mois de l'année, Francfort a enregistré un total cumulé d'environ 47,6 millions de passagers, en hausse de 1,8 % par rapport à la même période en 2024.
Le trafic de fret à Francfort, qui comprend le fret aérien et le courrier aérien, a légèrement augmenté de 0,6 % en glissement annuel pour atteindre 170 505 tonnes en septembre 2025.
La majorité des aéroports du groupe Fraport dans le monde ont également enregistré une croissance du nombre de passagers en septembre 2025.
Le nombre total de passagers dans tous les aéroports activement gérés par Fraport est passé à environ 20,5 millions en septembre 2025, soit une hausse de 5,3 % par rapport au même mois de l'année dernière.
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide est un opérateur aéroportuaire mondial basé en Allemagne, dont l'activité principale est l'exploitation de l'aéroport de Francfort-sur-le-Main. La société opère à travers quatre segments : L'aviation, le commerce de détail et l'immobilier, les services d'assistance en escale et les activités et services internationaux. Le secteur de l'aviation exploite principalement les infrastructures terrestres et aériennes du site de Francfort. Le secteur de la vente au détail et de l'immobilier est responsable en particulier du développement commercial du site de Francfort, y compris les activités de vente au détail ainsi que l'immobilier et les terrains. Le secteur des services au sol comprend les services de chargement, de bagages et de passagers, le transport du courrier aérien et des bagages, ainsi que la manutention du fret à l'aéroport de Francfort. Le segment Activités et services internationaux comprend notamment l'acquisition, l'exploitation, le développement et l'expansion d'aéroports à l'étranger. En outre, la société offre des services de planification et de conseil ainsi que des services informatiques et de gestion des installations.
