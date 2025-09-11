Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide est un opérateur aéroportuaire mondial basé en Allemagne, dont l'activité principale est l'exploitation de l'aéroport de Francfort-sur-le-Main. La société opère à travers quatre segments : L'aviation, le commerce de détail et l'immobilier, les services d'assistance en escale et les activités et services internationaux. Le secteur de l'aviation exploite principalement les infrastructures terrestres et aériennes du site de Francfort. Le secteur de la vente au détail et de l'immobilier est responsable en particulier du développement commercial du site de Francfort, y compris les activités de vente au détail ainsi que l'immobilier et les terrains. Le secteur des services au sol comprend les services de chargement, de bagages et de passagers, le transport du courrier aérien et des bagages, ainsi que la manutention du fret à l'aéroport de Francfort. Le segment Activités et services internationaux comprend notamment l'acquisition, l'exploitation, le développement et l'expansion d'aéroports à l'étranger. En outre, la société offre des services de planification et de conseil ainsi que des services informatiques et de gestion des installations.