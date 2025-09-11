Fraport a accueilli 6,3 millions de passagers sur son principal aéroport de Francfort au mois d'août, une hausse de 4,1% par rapport à l'année précédente, a annoncé jeudi l'exploitant aéroportuaire allemand.
Dans un communiqué, le groupe indique avoir bénéficié d'un trafic soutenu au sein de son 'hub' durant la périodes des vacances d'été, avec un flux qui a culminé à 221.360 passagers transportés le dimanche 3 août.
Fraport explique que les destinations européennes traditionnelles ont largement contribué à cette croissance, en particulier l'Italie (+17,9%), la Grèce (+13%) et la France (+7,5%), mais d'autres routes moins exotiques vers l'Europe du Nord et centrale ont également été recherchées, à commencer par la Norvège (+21,8%) et la République tchèque (+34,7%).
Sur les vols long-courrier, la reprise des liaisons vers le Moyen-Orient a fortement stimulé la demande, notamment vers le Liban (+197,8%) et Israël (+189,2%)
L'Asie a également affiché une dynamique soutenue, portée par des destinations comme la Thaïlande (+43%).
Du côté du fret, les volumes traités à Francfort ont légèrement augmenté de 1% en août, pour atteindre 174.388 tonnes métriques, indique Fraport.
Publié le 11/09/2025 à 11:28
