Fraport a fait état mardi de résultats à neuf mois globalement en ligne avec les attentes du marché, mais les analystes se montraient agréablement surpris par la solidité du flux de trésorerie généré par l'exploitant aéroportuaire au troisième trimestre, ce qui se traduisait par un bond de plus de 10% de son cours de Bourse à Francfort.
Dans un communiqué publié en début de matinée, le groupe aéroportuaire indique avoir fait progresser ses revenus et ses chiffres clés d'exploitation grâce à la vigueur de la demande pour le transport aérien.
Sur les neuf premiers mois de 2025, son chiffre d'affaires a augmenté de 7,8% en glissement annuel pour s'établir à environ 3,2 milliards d'euros.
Le résultat opérationnel (Ebitda) a quant à lui progressé de 9,8% d'une année sur l'autre à 1,2 milliard d'euros.
Le bénéfice net a également bénéficié de cette tendance positive, atteignant 442 millions d'euros (+1,7%).
Au cours des neuf premiers mois de l'année, l'aéroport de Francfort - le principal actif de l'opérateur - a enregistré un trafic passagers en hausse de 1,8%, mais c'est l'ensemble des aéroports du portefeuille international du groupe qui a connu une augmentation de leur fréquentation (+4,6%).
Surtout, le flux de trésorerie (FCF) a bondi pour atteindre 373 millions d'euros sur le troisième trimestre, un montant record dans l'histoire du groupe pour cette période de l'année.
S'agissant de ses perspectives, Fraport a confirmé ses prévisions pour 2025, s'attendant toujours à une 'croissance modérée' de son résultat opérationnel (Ebitda) cette année, assorti d'une stabilité ou d'un léger repli de son bénéfice net.
'La publication est un peu contrastée, mais on constate que les tendances de fond restent très porteuses', commente un trader en poste à Londres suite à ces chiffres.
A la Bourse de Francfort, l'action Fraport s'adjugeait plus de 10% mardi matin, ce qui portait à 26% ses gains depuis le début de l'année, à comparer avec une hausse annuelle de l'ordre de 14% pour l'indice MDAX des moyennes capitalisations allemandes.
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide est un opérateur aéroportuaire mondial basé en Allemagne, dont l'activité principale est l'exploitation de l'aéroport de Francfort-sur-le-Main. La société opère à travers quatre segments : L'aviation, le commerce de détail et l'immobilier, les services d'assistance en escale et les activités et services internationaux. Le secteur de l'aviation exploite principalement les infrastructures terrestres et aériennes du site de Francfort. Le secteur de la vente au détail et de l'immobilier est responsable en particulier du développement commercial du site de Francfort, y compris les activités de vente au détail ainsi que l'immobilier et les terrains. Le secteur des services au sol comprend les services de chargement, de bagages et de passagers, le transport du courrier aérien et des bagages, ainsi que la manutention du fret à l'aéroport de Francfort. Le segment Activités et services internationaux comprend notamment l'acquisition, l'exploitation, le développement et l'expansion d'aéroports à l'étranger. En outre, la société offre des services de planification et de conseil ainsi que des services informatiques et de gestion des installations.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.