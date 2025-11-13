L'aéroport de Francfort a accueilli environ 6,0 millions de passagers en octobre 2025, soit une augmentation de 5,9 % par rapport à l'année précédente.
Les voyages pendant les vacances d'automne ont considérablement stimulé le nombre de passagers au cours du mois.
Compte tenu de la période des vacances, les destinations de loisirs en Europe sont restées populaires en octobre, avec une demande particulièrement élevée pour l'Italie (en hausse de 16,5 % en glissement annuel), la Grèce (en hausse de 11,8 %), la Norvège (en hausse de 11,3 %) et l'Autriche (en hausse de 11,2 %).
Dans le segment du trafic intercontinental, les destinations de la Corée du Sud (en hausse de 23,9 %), du Moyen-Orient (en hausse de 22,8 %) et de la Thaïlande (en hausse de 20,3 %) ont été particulièrement populaires.
La plupart des aéroports du réseau mondial de Fraport ont également enregistré une croissance du nombre de passagers en octobre 2025.
Le nombre total de passagers dans tous les aéroports activement gérés par Fraport a augmenté de 8,3 % d'une année sur l'autre pour atteindre environ 18,3 millions en octobre 2025.
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide est un opérateur aéroportuaire mondial basé en Allemagne, dont l'activité principale est l'exploitation de l'aéroport de Francfort-sur-le-Main. La société opère à travers quatre segments : L'aviation, le commerce de détail et l'immobilier, les services d'assistance en escale et les activités et services internationaux. Le secteur de l'aviation exploite principalement les infrastructures terrestres et aériennes du site de Francfort. Le secteur de la vente au détail et de l'immobilier est responsable en particulier du développement commercial du site de Francfort, y compris les activités de vente au détail ainsi que l'immobilier et les terrains. Le secteur des services au sol comprend les services de chargement, de bagages et de passagers, le transport du courrier aérien et des bagages, ainsi que la manutention du fret à l'aéroport de Francfort. Le segment Activités et services internationaux comprend notamment l'acquisition, l'exploitation, le développement et l'expansion d'aéroports à l'étranger. En outre, la société offre des services de planification et de conseil ainsi que des services informatiques et de gestion des installations.
