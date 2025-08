Fraport : flux de trésorerie positif au deuxième trimestre, le titre monte

Fraport a fait état mardi de résultats trimestriels en ligne et confirmé ses objectifs annuels, mais le fait que l'exploitant aéroportuaire allemand ait renoué avec un flux de trésorerie disponible positif semblait rassurer le marché.



L'opérateur de l'aéroport de Francfort a annoncé ce matin avoir enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 7,3% à 1,9 milliard d'euros sur le deuxième trimestre, donnant un résultat opérationnel (Ebitda) de 561,2 millions d'euros, en baisse de 1% d'une année sur l'autre.



Le bénéfice net ressort, lui, globalement stable à 98,6 millions.



Si ces performances s'avèrent relativement conformes aux attentes, son flux de trésorerie disponible est repassé positif au deuxième trimestre à +28,5 millions d'euros contre -226,9 millions un an plus tôt, en raison de la finalisation des investissements ayant trait à l'extension de ses aéroports de Francfort, Lima (Pérou) et Antalya (Turquie).



Pour 2025, Fraport dit toujours prévoir d'enregistrer un Ebitda en modeste progression pour un bénéfice net vu sur une note stable, voire en légère baisse.



Suite à cette publication, l'action Fraport s'adjugeait 4,6% mardi à la Bourse de Francfort, ce qui porte à plus de 15% ses gains depuis le début de l'année.





