Grâce à un calendrier favorable, chargé non seulement en jours fériés mais aussi en vacances scolaires, le groupe a accueilli quelque 5,7 millions de passagers le mois dernier sur son hub de Francfort, ce qui représente une augmentation de 2,7% d'une année sur l'autre.
Fraport renoue ainsi avec la croissance après avoir enregistré un recul de 11% de son trafic passagers au mois d'avril.
Les infrastructures de son portefeuille international se sont également bien comportées, qu'il s'agisse de l'aéroport de Ljubljana en Slovénie (+11,2%), de ses deux aéroports brésiliens - Fortaleza et Porto Alegre (+5,7%), ou de celui de Lima, au Pérou, où le trafic ressort en hausse de 1,3%.
Au total, au niveau du groupe, le trafic s'est accru de 1,9% à 17,1 millions de passagers en mai.
Les analystes restent confiants
Le volume de marchandises (fret et courrier aériens) s'est contracté de 1,3% pour atteindre 176 725 tonnes métriques, reflétant le ralentissement de l'économie mondiale dû à la persistance du conflit au Moyen-Orient.
"Nous restons positifs sur le dossier dans une optique de long terme, au vu de sa valorisation attractive alors que le flux de trésorerie disponible (FCF) devrait profiter du relèvement des prix et d'un reflux des dépenses d'investissements", commentent les analystes de Jefferies, à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 95 euros.
Vers 16h00, le titre Fraport s'octroyait 4,8% à 69,8 euros à la Bourse de Francfort, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice MDAX des moyennes capitalisations, qui avançait de 1,7% au même instant.
L'action profite également de l'orientation positive du secteur aérien en général, sur fond de repli des prix du pétrole lié aux espoirs d'un possible accord de paix à venir entre les Etats-Unis et l'Iran.
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide est un opérateur aéroportuaire mondial basé en Allemagne, dont l'activité principale est l'exploitation de l'aéroport de Francfort-sur-le-Main. La société opère à travers quatre segments : L'aviation, le commerce de détail et l'immobilier, les services d'assistance en escale et les activités et services internationaux. Le secteur de l'aviation exploite principalement les infrastructures terrestres et aériennes du site de Francfort. Le secteur de la vente au détail et de l'immobilier est responsable en particulier du développement commercial du site de Francfort, y compris les activités de vente au détail ainsi que l'immobilier et les terrains. Le secteur des services au sol comprend les services de chargement, de bagages et de passagers, le transport du courrier aérien et des bagages, ainsi que la manutention du fret à l'aéroport de Francfort. Le segment Activités et services internationaux comprend notamment l'acquisition, l'exploitation, le développement et l'expansion d'aéroports à l'étranger. En outre, la société offre des services de planification et de conseil ainsi que des services informatiques et de gestion des installations.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.