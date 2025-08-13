Fraport : trafic en hausse de 1,6% en juillet à Francfort

Fraport a annoncé mercredi avoir accueilli 6,1 millions de passagers à l'aéroport de Francfort au mois de juillet, un chiffre en hausse de 1,6% d'une année sur l'autre grâce à la forte demande rencontrée pour les liaisons à destination de la Grèce, l'Italie et l'Espagne.



Sur les routes intercontinentales, l'opérateur aéroportuaire dit avoir profité tout particulièrement de la vigueur de l'activité vers la Thaïlande et l'Afrique de l'Est.



S'agissant du fret, les volumes cargo ont augmenté de 3,7% à 179.055 tonnes métriques le mois passé.



Au niveau de l'ensemble de ses aéroports, le trafic de Fraport s'est accru de 4,6% à 22,9 millions de passagers en juillet, porté par Ljubljana (+12,2%) et Lima (+5,4%), mais surtout par ses aéroports brésiliens de Fortaleza et Porto Alegre, qui ont vu leur trafic bondir de 96,9% en juillet à la faveur d'un effet de base favorable, puisque le mois de juillet 2024 avait été marqué par des inondations majeures.



A la Bourse de Francfort, l'action progressait de 0,5% mercredi matin suite à la parution de ces chiffres.