Frasers franchit, comme prévu, le seuil des 30% de Hugo Boss

Le groupe de distribution britannique Frasers Group, propriété du milliardaire Mike Ashley, a franchi, comme prévu, le seuil de 30% des droits de vote de Hugo Boss, une conséquence logique suite au lancement de son offre publique d'achat (OPA) le mois dernier.

En date du vendredi 17 juillet, Frasers détenait 30,28% des droits de vote de la maison de mode allemande, contre 25,21% lors de sa précédente notification.



Cette nouvelle était attendue après que Frasers Group a annoncé le 11 juin dernier le lancement d'une offre à 38 euros par action pour acquérir les quelque 74% du capital d'Hugo Boss qu'il ne détient pas encore, valorisant le groupe de prêt-à-porter haut de gamme autour de 2,7 milliards d'euros.



Pour les analystes, il s'agissait surtout d'une manoeuvre financière permettant au groupe de se donner les coudées franches pour augmenter sa participation à sa guise.



Un cours de Bourse toujours inférieur au prix de l'offre



Aux termes de la réglementation boursière allemande, tout actionnaire franchissant le seuil des 30% des droits de vote est en effet contraint de lancer une offre publique d'achat (OPA) obligatoire sur l'intégralité du capital.



En formulant une offre basée sur une prime dérisoire, Frasers purge définitivement son obligation légale vis-à-vis des actionnaires minoritaires.



En tenant compte des instruments financiers qu'il détient en complément, le groupe contrôle 60,64% du capital, contre 57,21% précédemment.



A la Bourse de Francfort, l'action Hugo Boss cédait 0,3% à 37,9 euros, campant toujours sous le prix de l'OPA.