Frasers franchit, comme prévu, le seuil des 30% de Hugo Boss
Le groupe de distribution britannique Frasers Group, propriété du milliardaire Mike Ashley, a franchi, comme prévu, le seuil de 30% des droits de vote de Hugo Boss, une conséquence logique suite au lancement de son offre publique d'achat (OPA) le mois dernier.
En date du vendredi 17 juillet, Frasers détenait 30,28% des droits de vote de la maison de mode allemande, contre 25,21% lors de sa précédente notification.
Cette nouvelle était attendue après que Frasers Group a annoncé le 11 juin dernier le lancement d'une offre à 38 euros par action pour acquérir les quelque 74% du capital d'Hugo Boss qu'il ne détient pas encore, valorisant le groupe de prêt-à-porter haut de gamme autour de 2,7 milliards d'euros.
Pour les analystes, il s'agissait surtout d'une manoeuvre financière permettant au groupe de se donner les coudées franches pour augmenter sa participation à sa guise.
Un cours de Bourse toujours inférieur au prix de l'offre
Aux termes de la réglementation boursière allemande, tout actionnaire franchissant le seuil des 30% des droits de vote est en effet contraint de lancer une offre publique d'achat (OPA) obligatoire sur l'intégralité du capital.
En formulant une offre basée sur une prime dérisoire, Frasers purge définitivement son obligation légale vis-à-vis des actionnaires minoritaires.
En tenant compte des instruments financiers qu'il détient en complément, le groupe contrôle 60,64% du capital, contre 57,21% précédemment.
A la Bourse de Francfort, l'action Hugo Boss cédait 0,3% à 37,9 euros, campant toujours sous le prix de l'OPA.
Hugo Boss AG est une société allemande spécialisée dans la conception et la commercialisation de vêtements et d'accessoires pour hommes et femmes destinés au marché international de la mode. Sa gamme de produits comprend des vêtements, des tenues de soirée et des vêtements de sport, ainsi que des chaussures et des accessoires en cuir, des parfums sous licence, des lunettes, des montres, des vêtements pour enfants, des textiles d'intérieur et des instruments d'écriture. Le portefeuille de marques de la société comprend BOSS, BOSS Orange, Camel, Green, Black, Blue et HUGO, entre autres : BOSS propose des tenues professionnelles, des vêtements de loisirs et des tenues de soirée, ainsi que des montres, des lunettes et des parfums ; BOSS Orange et BOSS Camel se concentrent sur la mode féminine ; BOSS Green propose des vêtements de sport et BOSS Black se concentre sur la confection moderne, BOSS Blue se concentre sur les vêtements en denim, HUGO propose des vêtements pour le travail et les loisirs, ainsi que des chaussures, des accessoires et des parfums sous licence.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.