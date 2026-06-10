Frasers Group lance une OPA de près de 2 milliards d'euros sur Hugo Boss
Frasers Group, le distributeur britannique contrôlé par Mike Ashley, a annoncé une offre publique d'achat volontaire sur Hugo Boss pour un montant d'environ 2 milliards d'euros. Déjà premier actionnaire du groupe allemand, Frasers propose 38 euros en numéraire par action pour les titres qu'il ne détient pas encore. L'offre représente une prime de 4,3% par rapport au dernier cours de clôture et valorise Hugo Boss à près de 1,978 milliard d'euros.
Cette initiative intervient alors que Hugo Boss traverse une période difficile marquée par un ralentissement de ses ventes et une baisse prolongée de son cours de Bourse, désormais environ deux fois inférieur à son niveau d'il y a trois ans. Il y a six mois, l'entreprise avait lancé une nouvelle stratégie visant à moderniser son réseau de magasins, rationaliser son portefeuille de produits et renforcer sa présence dans la mode féminine afin de relancer sa croissance.
Frasers explique vouloir faciliter de nouveaux investissements dans Hugo Boss en prenant le contrôle intégral du groupe. Le distributeur britannique a également réaffirmé son soutien au directeur général Daniel Grieder et au président du conseil de surveillance Stephan Sturm. Cette position contraste avec les critiques formulées l'an dernier par Frasers à l'égard de ce dernier, illustrant un rapprochement entre les deux parties dans le cadre de cette opération.
Hugo Boss AG est une société allemande spécialisée dans la conception et la commercialisation de vêtements et d'accessoires pour hommes et femmes destinés au marché international de la mode. Sa gamme de produits comprend des vêtements, des tenues de soirée et des vêtements de sport, ainsi que des chaussures et des accessoires en cuir, des parfums sous licence, des lunettes, des montres, des vêtements pour enfants, des textiles d'intérieur et des instruments d'écriture. Le portefeuille de marques de la société comprend BOSS, BOSS Orange, Camel, Green, Black, Blue et HUGO, entre autres : BOSS propose des tenues professionnelles, des vêtements de loisirs et des tenues de soirée, ainsi que des montres, des lunettes et des parfums ; BOSS Orange et BOSS Camel se concentrent sur la mode féminine ; BOSS Green propose des vêtements de sport et BOSS Black se concentre sur la confection moderne, BOSS Blue se concentre sur les vêtements en denim, HUGO propose des vêtements pour le travail et les loisirs, ainsi que des chaussures, des accessoires et des parfums sous licence.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.