Frasers Group lance une OPA de près de 2 milliards d'euros sur Hugo Boss

Frasers Group, le distributeur britannique contrôlé par Mike Ashley, a annoncé une offre publique d'achat volontaire sur Hugo Boss pour un montant d'environ 2 milliards d'euros. Déjà premier actionnaire du groupe allemand, Frasers propose 38 euros en numéraire par action pour les titres qu'il ne détient pas encore. L'offre représente une prime de 4,3% par rapport au dernier cours de clôture et valorise Hugo Boss à près de 1,978 milliard d'euros.

Cette initiative intervient alors que Hugo Boss traverse une période difficile marquée par un ralentissement de ses ventes et une baisse prolongée de son cours de Bourse, désormais environ deux fois inférieur à son niveau d'il y a trois ans. Il y a six mois, l'entreprise avait lancé une nouvelle stratégie visant à moderniser son réseau de magasins, rationaliser son portefeuille de produits et renforcer sa présence dans la mode féminine afin de relancer sa croissance.



Frasers explique vouloir faciliter de nouveaux investissements dans Hugo Boss en prenant le contrôle intégral du groupe. Le distributeur britannique a également réaffirmé son soutien au directeur général Daniel Grieder et au président du conseil de surveillance Stephan Sturm. Cette position contraste avec les critiques formulées l'an dernier par Frasers à l'égard de ce dernier, illustrant un rapprochement entre les deux parties dans le cadre de cette opération.