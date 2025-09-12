Renault annonce la nomination de Frédéric Sales au poste de Directeur des Ressources Humaines de la marque à compter du 1er octobre 2025.
Il sera rattaché à Claire Fanget, Chief People & Organisation Officer du Groupe depuis septembre, et fonctionnellement à Fabrice Cambolive, CEO de la marque.
Frédéric Sales intégrera le comité de direction de la marque Renault.
Entré dans le Groupe en 2019, il occupait jusqu'ici la fonction de Vice-Président Ressources Humaines, Global Talent, Dirigeants et Fonctions globales non industrielles.
Frédéric Sales nommé DRH de la marque Renault
Publié le 12/09/2025 à 13:04
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager