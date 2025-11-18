Freelance.com affiche un chiffre d'affaires de 249,2 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, en croissance de 3% (-2% en organique), dont 180,5 MEUR en France (-3% en organique) et 68,6 MEUR à l'international (+2% en organique).

'L'environnement économique difficile continue de peser sur la croissance organique de nos activités françaises de portage salarial et d'intermédiation', indique le groupe de services en ressources humaines.

L'acquisition de Prium, ainsi que la dynamique est plus favorable à l'international malgré des conditions de marché encore incertaines, permettent cependant au groupe d'enregistrer une croissance consolidée sur la période.

La performance du 3e trimestre s'inscrivant dans la continuité du 1er semestre, son chiffre d'affaires cumulé à fin septembre 2025 s'élève à 779,3 MEUR, en croissance de 3% au total (-3% en organique).