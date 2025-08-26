Freelance.com est spécialisé dans les prestations de services intellectuelles à destination des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises et des travailleurs indépendants. Le CA par activité se répartit comme suit : - portage salarial (50,7%) : le groupe offre aux travailleurs indépendants la possibilité d'obtenir un statut de salarié, avec la prise en charge complète de leurs démarches administratives, fiscales, juridiques et sociales ; - prestations de services en freelance (48,9%) : prestations assurées dans les domaines de l'informatique (développement et intégration de systèmes d'information, mise en place d'architectures réseaux, intégration de solutions ERP, conception et déploiement de technologies Internet), du conseil, du marketing, de la communication et de la formation au travers d'un réseau de plus de 150 000 consultants indépendants. En outre, Freelance.com développe une activité d'exploitation d'une place de marché automatisée destinée à mettre en relation des prestataires informatiques (sociétés de services informatiques, cabinets de conseil, etc.) pour optimiser la gestion de leurs inter-contrats ; - autres (0,4%).