Freelance.com augmente de 4% son CA au 1er trimestre
Freelance.com affiche au titre du 1er trimestre 2026 un chiffre d'affaires de 275,3 MEUR, en croissance de 4% par rapport à la même période en 2025 (+4% en données publiées comme en organique), une croissance portée à la fois par la France et l'international.
Le chiffre d'affaires en France a augmenté de 2% à 199,5 MEUR (+3% en organique), les activités de portage salarial et d'intermédiation ayant connu un léger rebond de volume lié à la remontée progressive du recours aux talents externes par les clients.
À l'international, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 75,7 MEUR (+4% en organique à taux de change constant) : le groupe a poursuivi sa croissance malgré l'intensification concurrentielle du marché suisse.
"Dans un contexte géopolitique et macroéconomique toujours incertain, nous restons prudents sur les perspectives de croissance organique de 2026", affirme le groupe spécialisé dans les solutions Talent as a Service (TAAS).
Freelance.com est spécialisé dans les prestations de services intellectuelles à destination des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises et des travailleurs indépendants. Le CA par activité se répartit comme suit :
- portage salarial (50,7%) : le groupe offre aux travailleurs indépendants la possibilité d'obtenir un statut de salarié, avec la prise en charge complète de leurs démarches administratives, fiscales, juridiques et sociales ;
- prestations de services en freelance (48,9%) : prestations assurées dans les domaines de l'informatique (développement et intégration de systèmes d'information, mise en place d'architectures réseaux, intégration de solutions ERP, conception et déploiement de technologies Internet), du conseil, du marketing, de la communication et de la formation au travers d'un réseau de plus de 150 000 consultants indépendants. En outre, Freelance.com développe une activité d'exploitation d'une place de marché automatisée destinée à mettre en relation des prestataires informatiques (sociétés de services informatiques, cabinets de conseil, etc.) pour optimiser la gestion de leurs inter-contrats ;
- autres (0,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.