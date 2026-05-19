Le chiffre d'affaires en France a augmenté de 2% à 199,5 MEUR (+3% en organique), les activités de portage salarial et d'intermédiation ayant connu un léger rebond de volume lié à la remontée progressive du recours aux talents externes par les clients.

À l'international, Freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 75,7 MEUR (+4% en organique à taux de change constant) : le groupe a poursuivi sa croissance malgré l'intensification concurrentielle du marché suisse.

"Dans un contexte géopolitique et macroéconomique toujours incertain, nous restons prudents sur les perspectives de croissance organique de 2026", affirme le groupe spécialisé dans les solutions Talent as a Service (TAAS).