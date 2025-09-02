Fresenius Medical Care AG est le 1er fournisseur mondial de services et d'appareils destinés aux personnes souffrant de troubles rénaux. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services de soins cliniques (78%) : exploitation, à fin 2024, de 3 675 établissements dans le monde ; - fabrication de dialyseurs et de produits annexes (22%) : machines d'hémodialyse, de dialyse pédiatrique, etc. En outre, le groupe propose des cures accompagnées de soins et de traitements pour les patients en dialyse. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (2,5%), Etats-Unis (70,7%) et autres (26,8%).