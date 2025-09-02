UBS dégrade sa recommandation sur Fresenius Medical Care de 'neutre' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de 43,5 à 38 euros, une nouvelle cible qui implique un potentiel de baisse de 13% pour le titre du spécialiste allemand des dialyses.
'Une nouvelle analyse montre que les volumes de dialyse aux États-Unis sont confrontés à des problèmes d'entonnoir et de mortalité à long terme', explique le broker qui juge donc des manquements en termes de volumes 'probablement structurels'.
