Fresenius Medical Care dans le rouge après ses trimestriels

Le titre du fournisseur de services et d'appareils destinés aux personnes souffrant de troubles rénaux abandonne 5,30%, à 36,80 euros, à Francfort. Le groupe a dévoilé des résultats trimestriels pénalisés par des effets de change négatifs.

Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a reculé de 6%, à 4,612 milliards d'euros, ou de 4% en organique. A changes constants, les revenus sont en hausse de 3%. Pour DZ Bank, les ventes sont très légèrement supérieures au consensus qui était de 4,586 milliards d'euros.



Parallèlement, le résultat opérationnel du groupe a atteint 286 millions d'euros, en baisse de 14%, mais hors éléments exceptionnels, il a affiché une progression de 2%, ou de 10% à taux de change constant, pour s'élever à 467 millions d'euros, soit une marge de 10,1%, contre 9,4% un an plus tôt. Les analystes de DZ Bank signalent que les attentes pour l'Ebit ajusté étaient à 466 millions d'euros.



Dans l'ensemble, la banque allemande relève que la publication trimestrielle est globalement conforme aux attentes et la confirmation des objectifs n'est pas une surprise.



Fresenius Medical Care a donc également confirmé ses objectifs annuels et vise toujours un chiffre d'affaires globalement stable par rapport à l'année précédente et un résultat opérationnel maintenu à un niveau constant, avec une fourchette allant de -5 à +5%, à taux de change constant et hors éléments exceptionnels.



De son côté, Jefferies estime que les revenus ont été globalement conformes aux prévisions, de même que l'Ebit ajusté. La recommandation de la banque d'investissement américaine est à sous-performance, avec une cible de cours de 32 euros, soit un potentiel de baisse d'environ 18%.



DZ Bank est nettement plus optimiste avec un avis à l'achat et un objectif de cours situé à 56 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 44% par rapport à la clôture de la veille.