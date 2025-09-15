Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Fresenius avec un objectif rehaussé de 50 à 55 euros, dans le sillage d'un léger relèvement de ses estimations de revenus (de moins de 0,5%) et de BPA (de moins de 1 à 2%), pour le groupe de santé allemand.
Le broker indique rester vers le haut des prévisions de croissance organique relevées pour 2025 à 5-7% (à 6,4%, contre un consensus à 6%) 'en raison de la solide performance des vecteurs de croissance de Kabi, de l'exécution du pipeline, ainsi que les revenus d'Helios'.
Jefferies ajoute prévoir une croissance continue du BPA pour Fresenius, 'les vents contraires sur les marges à court terme étant compensés par la croissance sous-jacente, l'efficacité et la baisse des intérêts'.
Fresenius : objectif rehaussé chez Jefferies
Publié le 15/09/2025 à 14:23
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager