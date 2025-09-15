Fresenius SE & Co. KGaA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de médicaments, d'équipements et de dispositifs médicaux dédiés à l'hospitalisation clinique et à domicile. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit : - administration et ingénierie hospitalières (59,2% ; Fresenius Helios) : gestion des installations techniques et des équipements médicaux, gestion des hôpitaux, conception et réalisation des équipements médicaux pour le secteur pharmaceutique, etc. ; - perfusion et nutrition clinique (39,1% ; Fresenius Kabi) : vente de produits de nutrition parentérale et orale, d'équipements de perfusion et de remplissage vasculaire, de matériel de transfusion, de produits génériques injectables, prestations d'assistance médicale à domicile dans les domaines de la perfusion, de la nutrition et de l'oxygénothérapie, etc. ; - autres (1,7%).