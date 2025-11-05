Fresenius cède 1% à Francfort, en dépit d'un léger relèvement par le groupe de santé de sa prévision de croissance de l'EBIT à taux de changes constants, désormais attendue entre 4 et 8%, et non plus entre 3 et 7%.
Au titre de son 3e trimestre, il a vu son BPA coeur croitre de 14% à TCC, à 0,62 euro, pour un EBIT ajusté en croissance de 6% à TCC, à 574 MEUR, impliquant une marge en légère amélioration de 0,1 point à 10,5%.
A près de 5,48 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 6% en organique, grâce à la fois à une forte performance chez Kabi et un développement solide chez Helios, permettant au groupe de confirmer sa fourchette cible annuelle de 5-7%.
'Notre transformation produit des résultats tangibles', estime son CEO Michael Sen. 'En dépit de l'environnement macroéconomique actuel, nous continuons de performer et de répondre à nos engagements'.
Fresenius SE & Co. KGaA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de médicaments, d'équipements et de dispositifs médicaux dédiés à l'hospitalisation clinique et à domicile. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit :
- administration et ingénierie hospitalières (59,2% ; Fresenius Helios) : gestion des installations techniques et des équipements médicaux, gestion des hôpitaux, conception et réalisation des équipements médicaux pour le secteur pharmaceutique, etc. ;
- perfusion et nutrition clinique (39,1% ; Fresenius Kabi) : vente de produits de nutrition parentérale et orale, d'équipements de perfusion et de remplissage vasculaire, de matériel de transfusion, de produits génériques injectables, prestations d'assistance médicale à domicile dans les domaines de la perfusion, de la nutrition et de l'oxygénothérapie, etc. ;
- autres (1,7%).
