Fresenius relève sa prévision de BPA pour 2026

À l'occasion de sa publication du 2e trimestre 2026, Fresenius annonce viser désormais une croissance de 10% à 15% à taux de change constants de son BPA coeur pour l'ensemble de l'année, à comparer à une fourchette cible précédente comprise entre 5% et 10%.

Le groupe de santé allemand ajoute anticiper une marge opérationnelle (EBIT) de l'ordre de 11,5% (avec un objectif relevé vers le haut de la fourchette de 16,5% à 17% pour sa division Kabi), ainsi qu'une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 4% et 7%.



Au titre du trimestre écoulé, Fresenius a réalisé un BPA coeur de 0,83 EUR, en progression de 14% à taux de change constants, avec une marge d'EBIT du groupe en expansion de 60 points de base à 12,3%, pour un chiffre d'affaires de 5 864 MEUR, en croissance organique de 6%.



"Les bénéfices de Kabi s'améliorent à mesure que ses vecteurs de croissance montent en puissance, tandis que Helios continue de faire preuve de résilience dans un environnement réglementaire en évolution", met en avant le CEO du groupe, Michael Sen.



"Ensemble, ces éléments favorisent une rentabilité durablement plus élevée, des rendements accrus sur le capital et une plus grande flexibilité stratégique. Une forte génération de trésorerie continue de réduire l'endettement et d'élargir nos options stratégiques", ajoute le dirigeant.