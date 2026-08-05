À l'occasion de sa publication du 2e trimestre 2026, Fresenius annonce viser désormais une croissance de 10% à 15% à taux de change constants de son BPA coeur pour l'ensemble de l'année, à comparer à une fourchette cible précédente comprise entre 5% et 10%.
Le groupe de santé allemand ajoute anticiper une marge opérationnelle (EBIT) de l'ordre de 11,5% (avec un objectif relevé vers le haut de la fourchette de 16,5% à 17% pour sa division Kabi), ainsi qu'une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 4% et 7%.
Au titre du trimestre écoulé, Fresenius a réalisé un BPA coeur de 0,83 EUR, en progression de 14% à taux de change constants, avec une marge d'EBIT du groupe en expansion de 60 points de base à 12,3%, pour un chiffre d'affaires de 5 864 MEUR, en croissance organique de 6%.
"Les bénéfices de Kabi s'améliorent à mesure que ses vecteurs de croissance montent en puissance, tandis que Helios continue de faire preuve de résilience dans un environnement réglementaire en évolution", met en avant le CEO du groupe, Michael Sen.
"Ensemble, ces éléments favorisent une rentabilité durablement plus élevée, des rendements accrus sur le capital et une plus grande flexibilité stratégique. Une forte génération de trésorerie continue de réduire l'endettement et d'élargir nos options stratégiques", ajoute le dirigeant.
Fresenius SE & Co. KGaA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de médicaments, d'équipements et de dispositifs médicaux dédiés à l'hospitalisation clinique et à domicile. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit :
- administration et ingénierie hospitalières (59,2% ; Fresenius Helios) : gestion des installations techniques et des équipements médicaux, gestion des hôpitaux, conception et réalisation des équipements médicaux pour le secteur pharmaceutique, etc. ;
- perfusion et nutrition clinique (37,7% ; Fresenius Kabi) : vente de produits de nutrition parentérale et orale, d'équipements de perfusion et de remplissage vasculaire, de matériel de transfusion, de produits génériques injectables, prestations d'assistance médicale à domicile dans les domaines de la perfusion, de la nutrition et de l'oxygénothérapie, etc. ;
- autres (3,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.