Saab annonce que le lancement du deuxième navire polonais SIGINT a eu lieu à Gdansk, en Pologne.
L'ORP Henryk Zygalski est le deuxième et dernier navire SIGINT construit pour la Pologne dans le cadre du programme " DELFIN ". Le premier navire, nommé ORP Jerzy Ro?ycki, a été lancé le 1er juillet 2025.
Avant d'entrer en service, les deux navires seront équipés de systèmes de reconnaissance et subiront des essais en mer.
Les systèmes de renseignement électronique embarqués sur les navires permettront l'acquisition de données de renseignement sur l'ensemble du spectre du renseignement électronique maritime.
Les livraisons des navires, une fois la prochaine phase des travaux d'installation à bord et des essais en mer terminée, sont prévues pour 2027 et 2028.
" Avec ce projet important, nous renforçons la coopération entre les industries suédoise et polonaise en soutien à la sécurité européenne dans la région de la mer Baltique," a déclaré Mats Wicksell, responsable de la zone d'affaires de Saab à Kockums.
Fresenius SE & Co. KGaA est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de médicaments, d'équipements et de dispositifs médicaux dédiés à l'hospitalisation clinique et à domicile. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit :
- administration et ingénierie hospitalières (59,2% ; Fresenius Helios) : gestion des installations techniques et des équipements médicaux, gestion des hôpitaux, conception et réalisation des équipements médicaux pour le secteur pharmaceutique, etc. ;
- perfusion et nutrition clinique (39,1% ; Fresenius Kabi) : vente de produits de nutrition parentérale et orale, d'équipements de perfusion et de remplissage vasculaire, de matériel de transfusion, de produits génériques injectables, prestations d'assistance médicale à domicile dans les domaines de la perfusion, de la nutrition et de l'oxygénothérapie, etc. ;
- autres (1,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.