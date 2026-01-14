Fresenius s'engage dans une collaboration avec TQ Therapeutics

Saab annonce que le lancement du deuxième navire polonais SIGINT a eu lieu à Gdansk, en Pologne.



L'ORP Henryk Zygalski est le deuxième et dernier navire SIGINT construit pour la Pologne dans le cadre du programme " DELFIN ".

Le premier navire, nommé ORP Jerzy Ro?ycki, a été lancé le 1er juillet 2025.



Avant d'entrer en service, les deux navires seront équipés de systèmes de reconnaissance et subiront des essais en mer.



Les systèmes de renseignement électronique embarqués sur les navires permettront l'acquisition de données de renseignement sur l'ensemble du spectre du renseignement électronique maritime.



Les livraisons des navires, une fois la prochaine phase des travaux d'installation à bord et des essais en mer terminée, sont prévues pour 2027 et 2028.



" Avec ce projet important, nous renforçons la coopération entre les industries suédoise et polonaise en soutien à la sécurité européenne dans la région de la mer Baltique," a déclaré Mats Wicksell, responsable de la zone d'affaires de Saab à Kockums.