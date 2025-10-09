Friedrich Vorwerk : le sous-sol allemand au coeur de la révolution énergétique européenne
Fondé en 1962 à Tostedt, en Basse-Saxe, Friedrich Vorwerk est né comme une entreprise artisanale d'excavation. Six décennies plus tard, le groupe est devenu un champion intégré des infrastructures énergétiques, employant plus de 2 100 collaborateurs et opérant sur toute la chaîne de valeur : ingénierie, construction, maintenance et conversion d'énergie. Son périmètre d'activité couvre désormais quatre segments : le gaz naturel, l'électricité, l'hydrogène propre et les opportunités adjacentes, telles que la purification de gaz biogènes et synthétiques.
Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.
Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.
Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.
Surperformance est positionnée à l'achat sur FRIEDRICH VORWERK GROUP SE depuis le 18/09/2025
Friedrich Vorwerk Group SE est une société basée en Allemagne. La société fournit des infrastructures de transport et de transformation de l'énergie pour les marchés du gaz, de l'électricité et de l'hydrogène. Les activités de la société sont divisées en quatre segments : Le gaz naturel, l'électricité, l'hydrogène propre et les opportunités adjacentes. Le segment du gaz naturel fournit des services d'infrastructure et des solutions de produits pour le transport et la conversion du gaz brut et du gaz naturel en gaz naturel traité. Le segment de l'électricité fournit des services d'infrastructure pour le transport souterrain et la conversion de l'électricité produite à partir de ressources renouvelables. Le segment de l'hydrogène propre fournit des solutions de produits et des services d'infrastructure pour la conversion de l'énergie en hydrogène propre. Le segment des opportunités adjacentes fournit des services de traitement et de purification des gaz biogènes et synthétiques.
