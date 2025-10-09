Friedrich Vorwerk Group SE est une société basée en Allemagne. La société fournit des infrastructures de transport et de transformation de l'énergie pour les marchés du gaz, de l'électricité et de l'hydrogène. Les activités de la société sont divisées en quatre segments : Le gaz naturel, l'électricité, l'hydrogène propre et les opportunités adjacentes. Le segment du gaz naturel fournit des services d'infrastructure et des solutions de produits pour le transport et la conversion du gaz brut et du gaz naturel en gaz naturel traité. Le segment de l'électricité fournit des services d'infrastructure pour le transport souterrain et la conversion de l'électricité produite à partir de ressources renouvelables. Le segment de l'hydrogène propre fournit des solutions de produits et des services d'infrastructure pour la conversion de l'énergie en hydrogène propre. Le segment des opportunités adjacentes fournit des services de traitement et de purification des gaz biogènes et synthétiques.