Froid urbain : Engie va réaliser 100 études avec Villes de France
Face à la multiplication des épisodes de fortes chaleurs, Engie et Villes de France lancent un programme d'ampleur pour assurer la réalisation de 100 études de potentiel et accompagner ainsi les territoires dans l'accélération du développement de réseaux de froid urbain.
Les vagues de chaleur constituent un défi majeur pour les collectivités. Dans les villes, les îlots de chaleur urbains amplifient les effets des températures extrêmes, avec des conséquences directes sur la santé des habitants, leur confort et le fonctionnement des infrastructures. Dans ce contexte, les réseaux de froid représentent une solution performante et pertinente pour les zones urbaines denses et les bâtiments sensibles, tels que les hôpitaux, les crèches, les écoles ou les EHPAD.
En s'appuyant sur le réseau des villes et agglomérations adhérentes de Villes de France, cette initiative vise à accélérer l'identification et le lancement de nouveaux projets. Pour sélectionner les territoires qui bénéficieront de cet accompagnement, Engie et Villes de France mettront en place un comité dédié qui se réunira le 1er septembre. Un formulaire pour candidater est disponible sur le site de Villes de France (https://www.villesdefrance.fr/formulaire.php).
Grâce aux solutions de rafraîchissement issues de cette initiative, le confort thermique de près de 5 millions d'habitants pourrait être amélioré.
Les réseaux de froid : un potentiel important de développement en France
Basés sur une production centralisée distribuée à plusieurs bâtiments, les réseaux de froid permettent de réduire les consommations d'énergie, de limiter l'usage des fluides frigorigènes et de diminuer les rejets de chaleur dans l'espace public.
La France compte aujourd'hui une cinquantaine de réseaux de froid, un niveau encore modeste au regard des besoins à venir. Selon les projections, la demande de froid pourrait atteindre 34 TWh par an d'ici 2050, contre moins de 20 TWh aujourd'hui.
Premier opérateur mondial des réseaux de froid urbain, Engie exploite déjà 26 réseaux en France, notamment à Paris, Marseille, Levallois-Perret et Cannes. Fort de cette expertise, le groupe énergétique souhaite accompagner les collectivités dans le développement de nouvelles infrastructures dans l'Hexagone.
ENGIE est un acteur majeur de la transition énergétique dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Avec plus de 90 000 collaborateurs présents dans 30 pays, le groupe couvre l'ensemble de la chaine de valeur de l'énergie, de la production à la vente, en passant par les infrastructures. ENGIE regroupe plusieurs activités complémentaires : la production d'électricité et de gaz renouvelables, les actifs de flexibilité et notamment les batteries, les réseaux de transport et de distribution de gaz et d'électricité, les infrastructures énergétiques locales (réseaux de chaleur et de froid) et la fourniture d'énergie aux clients particuliers, collectivités ou entreprises.
Chaque année, ENGIE investit en moyenne 12 MdsEUR par an pour faire avancer la transition énergétique et atteindre son propre objectif de net zéro carbone en 2045.
Le CA réalisé en 2025 s'élève à 71,9 MdsEUR. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, Euronext Sustainable - Europe 120 / France 20, CAC 40 ESG, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select et Stoxx Europe 600 ESG-X).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.