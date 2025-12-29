Frontera Energy signe un accord de prépaiement avec Chevron

La compagnie canadienne Frontera Energy annonce que sa filiale colombienne a conclu un accord de prépaiement et commercial de 120 millions de dollars avec Chevron, remplaçant l'accord existant qui expire fin janvier 2026.

En vertu du nouvel accord, Frontera recevra une avance initiale de 80 MUSD et s'engagera à livrer une partie de sa production de pétrole brut pour une période de deux ans à Chevron. Elle pourra demander une avance supplémentaire de 40 MUSD pour une durée maximale de 6 mois sur une base entièrement engagée.



Les montants de prépaiement seront soumis à une décote financière calculée au taux SOFR plus 4,25% par an. Le remboursement des montants prépayés commencera après une période de grâce de six mois. Le produit net sera utilisé pour gérer les flux de fonds de roulement et renforcer la position de liquidité de Frontera.