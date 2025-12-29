Frontera Energy signe un accord de prépaiement avec Chevron
La compagnie canadienne Frontera Energy annonce que sa filiale colombienne a conclu un accord de prépaiement et commercial de 120 millions de dollars avec Chevron, remplaçant l'accord existant qui expire fin janvier 2026.
En vertu du nouvel accord, Frontera recevra une avance initiale de 80 MUSD et s'engagera à livrer une partie de sa production de pétrole brut pour une période de deux ans à Chevron. Elle pourra demander une avance supplémentaire de 40 MUSD pour une durée maximale de 6 mois sur une base entièrement engagée.
Les montants de prépaiement seront soumis à une décote financière calculée au taux SOFR plus 4,25% par an. Le remboursement des montants prépayés commencera après une période de grâce de six mois. Le produit net sera utilisé pour gérer les flux de fonds de roulement et renforcer la position de liquidité de Frontera.
Chevron Corporation figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et distribution (75,7%) : détention, à fin 2024, de 8 raffineries (2,8 millions de barils de produits vendus par jour) et d'un réseau de près de 13 700 stations-service sous les enseignes Chevron, Texaco et Caltex dans le monde. Le groupe développe également des activités de transport de pétrole et de gaz naturel et de production de produits pétrochimiques et plastiques ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel (24,2%) : 1,6 million de barils de pétrole brut, 0,4 million de barils de gaz naturel liquéfié, et 231,6 millions de m3 de gaz naturel produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
55,8% du CA est réalisé à l'international.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.