L'indice milanais a touché un nouveau sommet historique et gagne 86% sur trois ans. Et il bat ce record avec ce qui le pénalisait hier : des banques, de l'industrie, peu de tech.

Pour saisir d'où vient ce record, il faut remonter à 2017. Cette année-là, l'Etat italien recapitalisait en urgence Monte dei Paschi, recalée des stress tests européens, liquidait deux banques vénitiennes en faillite dont Intesa rachetait les actifs sains pour un euro symbolique, et UniCredit levait 13 MdsEUR sur les marchés pour assainir son bilan. La finance italienne était alors le maillon faible de la zone euro.

Neuf ans plus tard, la situation s'est inversée. UniCredit a tenté de mettre la main sur Commerzbank, avant de devoir abandonner l’opération. Berlin a beau dire non et refuser de céder ses parts, le simple fait qu'une banque italienne lorgne l’une des plus grosses banques allemandes dit le chemin parcouru. MPS, longtemps en difficulté, a pris le contrôle de Mediobanca. Intesa veut maintenant mettre la main sur MPS, et donc indirectement sur Mediobanca. Les banques qu’on sauvait hier à coups de milliards sont aujourd’hui celles qui lancent les offensives. Et comme elles pèsent 37% de la cote, leur redressement a tiré tout l'indice.

Un record très bancaire

UniCredit et Intesa Sanpaolo occupent les deux premières places, et plus de la moitié du top 10 est composé de banques ou d'assureurs. Difficile de trouver, parmi les grands indices européens, une telle concentration financière.

La heatmap de l'ETF Xtrackers FTSE MIB raconte la même histoire. Sur 3 ans, les services bancaires ont pris 237%. Les biens industriels font mieux encore, plus de 300%, mais avec 8% de l'indice, ils ne pèsent pas assez pour porter le record à eux seuls.

Source : Zonebourse, Heatmap

Milan devant Francfort et Paris

Source : Zonebourse, graphique comparatif indices

Cette architecture explique aussi pourquoi Milan a pris de l'avance. Depuis août 2025, le MIB fait nettement mieux que le DAX et le CAC 40. La finance a pourtant flambé dans les trois indices, plus de 180% sur trois ans. La différence tient au poids. A Paris, le secteur le plus lourd est le luxe, et il recule de 22% sur trois ans, ce qui plombe tout l'indice. A Francfort, ce sont l'industrie et l'assurance qui portent le DAX, pas les banques. A Milan, c'est l'inverse, la banque est le premier secteur de la cote, et c'est lui qui s'envole.

Encore faut-il en mesurer la contrepartie. Le record n’est pas large. Il tient aux banques, à l’énergie, aux câbles et à la défense, pendant que l’automobile, la santé et l’agroalimentaire restent à la traîne. Milan bat des records non parce que toute l’Italie cotée flambe, mais parce que ses gros bataillons tirent dans le même sens.

C’est sa force, et sa faiblesse. Quand un indice repose autant sur ses banques et quelques secteurs lourds, il accélère vite. Mais si les banques trébuchent, il aura moins de relais qu’un indice plus diversifié.