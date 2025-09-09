Fujikura : un modèle de diversification qui profite de vents porteurs
Fondée en 1885, Fujikura est devenue un acteur incontournable dans des secteurs stratégiques allant des télécommunications à l'automobile, en passant par l'électronique. Avec une solide réputation de fiabilité et d'innovation, Fujikura est un exemple frappant de réussite industrielle japonaise alliant tradition et technologies de pointe.
Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.
Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.
Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.
Surperformance est positionnée à l'achat sur FUJIKURA LTD. depuis le 03/09/2025
Fujikura Ltd. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements électroniques, de systèmes de câblage et d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'équipements électroniques et électriques (38%) : circuits imprimés, connecteurs, commutateurs, capteurs de pression, etc. ;
- vente de câbles (37,2%) : câbles d'énergie, câbles coaxiaux, câbles spéciaux d'équipements industriels, câbles télécoms, fils conducteurs, etc. En outre, le groupe développe une activité de vente d'équipements de télécommunications (matériels de raccordement de fibres optiques, photomètres, réflectomètres, connecteurs optiques, coupleurs, émetteurs-récepteurs optiques, etc.) ;
- vente de produits automobiles (22,4%) ;
- location immobilière (1,3%) ;
- autres (1,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (28,4%), Asie (12,7%), Amérique du Nord (41,1%), Europe (13,7%) et autres (4,1%).