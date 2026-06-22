La trajectoire de croissance de Furuno Electric Co. reste tributaire de la gestion de ses jalons opérationnels et de facteurs macroéconomiques.

Le pivot budgétaire du Japon est de ceux qui ne s'inversent pas sans bruit. Le budget de la défense de Tokyo pour l'exercice fiscal 2026 a été approuvé à hauteur de 9 000 milliards de yens japonais (JPY), soit environ 2 % du produit intérieur brut (PIB), l'allocation la plus élevée jamais enregistrée. Cette évolution marque une rupture décisive avec le plafond de dépenses de 1 % du PIB que le pays s'imposait depuis des décennies.

Parallèlement à la défense, le gouvernement a engagé 120 milliards de JPY en fonds supplémentaires pour lancer un projet de revitalisation de la construction navale de 350 milliards de JPY. Cette initiative vise à doubler la production manufacturière nationale du Japon pour atteindre 18 millions de tonnes de jauge brute d'ici 2035.

Furuno Electric, le fabricant basé à Nishinomiya spécialisé dans la navigation, les sonars, les systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) et l'électronique de défense, fournit le marché de l'électronique marine depuis la commercialisation du premier détecteur de poissons au monde en 1948. L'entreprise se trouve au cœur de chacun de ces vecteurs politiques : les nouvelles constructions de navires marchands, l'électronique pour les plateformes de défense et le marché de la maintenance, que les gouvernements et les opérateurs maritimes considèrent désormais comme une infrastructure critique. Cet alignement stratégique se reflète là où cela compte : dans le bilan comptable.

Les bénéfices inversent la tendance

Le chiffre d'affaires a progressé. Pour l'exercice 2026 (clôturé en février 2026), les ventes nettes ont augmenté de 10,8 % sur un an, passant de 126,9 milliards à 140,6 milliards de JPY, portées par le segment de l'activité maritime, qui représente 86 % des revenus du groupe. Ce dernier a enregistré une croissance de 11,5 % sur un an, passant de 108,6 milliards à 121,1 milliards de JPY. Mais l'essentiel se joue plus bas dans le compte de résultat.

Le bénéfice d'exploitation de l'exercice 2026 a bondi de 23,2 % sur un an pour atteindre 16,2 milliards de JPY contre 13,2 milliards, dépassant largement la croissance des revenus. Les frais de vente, généraux et administratifs ont été bien maîtrisés, ce qui signale une amélioration de la qualité des résultats de Furuno. L'augmentation des ventes s'est traduite par un profit encore plus important. C'est précisément le changement de braquet que les chiffres devaient démontrer.

Le flux de trésorerie opérationnel a presque doublé pour atteindre 21,3 milliards de JPY lors de l'exercice 2026, contre 10,8 milliards l'année précédente. Ce taux de conversion reflète à la fois la solidité des bénéfices publiés et une discipline accrue en matière de besoin en fonds de roulement. Mais le marché est-il réellement convaincu ?

Une correction à l'horizon ?

L'action a performé, affichant une hausse de 89,4 % sur les 12 derniers mois. Cependant, le cours actuel de 6 220 JPY se situe 39 % en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 10 020 JPY. Cet écart est révélateur : le marché a intégré un scénario très favorable avant de se raviser.

La tension se cristallise désormais sur la valorisation. Le titre se négocie à 13,5 fois le ratio cours/bénéfice (P/E) sur la base des bénéfices estimés pour l'exercice 2027, bien au-dessus de sa moyenne sur trois ans de 10,9. Ce rerating s'est produit parce que les bénéfices ont été au rendez-vous. Toutefois, cela signifie également qu'il ne reste que peu de marge de sécurité en termes de valorisation.

Les deux analystes qui suivent la valeur maintiennent une recommandation à l'achat, et l'objectif de cours moyen de 11 600 JPY implique un potentiel de hausse de 90 % par rapport aux niveaux actuels. En somme, les analystes sont séduits par l'histoire à long terme, mais l'entreprise doit encore franchir de nombreux jalons opérationnels et macroéconomiques avant de libérer ce potentiel de croissance.

Les limites de la thèse d'investissement

Les fluctuations imprévisibles des taux de change affectent directement les résultats et peuvent entamer les bénéfices de la société. Parallèlement, les tensions liées aux tarifs douaniers américains et les frictions commerciales plus larges pourraient engendrer une incertitude sur la demande dans les marchés à l'exportation.

Enfin, les avantages fiscaux et les revenus exceptionnels issus de subventions touchent à leur fin. Le bénéfice net réel pour l'exercice 2027 pourrait ainsi subir un contrecoup par rapport à celui de 2026, même si les opérations courantes restent stables.