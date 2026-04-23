Souvent présentés comme des "indicateurs avancés", les futures sont devenus un passage obligé des commentaires boursiers du matin. Leur lecture est pourtant plus subtile : ces contrats financiers ne prédisent pas l'avenir, ils reflètent un état du marché à un instant donné.

Un future, ou contrat à terme en bon français, est un engagement standardisé pour acheter ou vendre un actif à une date future, à un prix fixé aujourd'hui. Ces instruments sont négociés sur des marchés organisés, comme Eurex en Europe ou le CME aux Etats-Unis, et sécurisés par une chambre de compensation qui garantit les échanges.



Chaque jour, les positions sont ajustées en fonction des variations de prix. Ce fonctionnement fait des futures des produits liquides, utilisés aussi bien pour se couvrir que pour spéculer. Un future n'est pas une prévision au sens strict, même s'il intègre des anticipations. C'est un prix de marché, déterminé en continu par l'offre et la demande.



Des prix guidés par des éléments techniques



Le prix d'un contrat "future" ne reflète pas seulement les anticipations des investisseurs. Il dépend avant tout du "coût de portage". Dans sa forme la plus simple, ce mécanisme intègre le prix actuel de l'actif, les taux d'intérêt et des variables spécifiques : les frais de stockage pour les matières premières, ou les dividendes attendus pour les indices boursiers, qui viennent alors réduire le prix du contrat.



Selon l'équilibre entre ces éléments, le "future" peut coter au-dessus ou en dessous du marché au comptant, une situation désignée par les termes "contango" ou "backwardation".



Un marché qui ne dort presque jamais



L'une des spécificités des futures est leur cotation quasi continue. En Europe, les futures sur DAX et Euro Stoxx 50, cotés sur EUREX, s'échangent dès 1h00 du matin. Aux Etats-Unis, ils reprennent le dimanche soir et fonctionnent presque 24 heures sur 24. Ils intègrent ainsi les informations en provenance d'Asie, les annonces économiques et les réactions des investisseurs, alors même que les marchés actions sont fermés.



C'est ce qui explique leur rôle central dans les commentaires avant l'ouverture : ils offrent une indication sur l'évolution des marchés pendant la nuit.



Préouverture en Europe, futures aux Etats-Unis : ne pas confondre



A partir de 8h00, les marchés actions européens entrent en préouverture. Les ordres s'accumulent et un prix théorique se forme, mais les transactions ne démarrent qu'a 9h00.



Dans cet intervalle, deux signaux coexistent : les indications de préouverture des bourses européennes et les futures sur indices américains, qui continuent de côté. Les investisseurs utilisent ces derniers pour calibrer leurs ordres sur les marchés locaux, bien qu'il s'agisse de deux mécanismes distincts, souvent confondus.



Les horaires varient selon les places de cotation :



- EUREX (Francfort) : le future sur DAX (FDAX) et celui sur Euro Stoxx 50 (FESX) cotent de 1h00 a 22h00 CET, en trois phases : session asiatique (1h00-8h00, à liquidité réduite), session européenne (8h00-17h30) et session américaine (17h30-22h00). Les futures sur obligations souveraines allemandes suivent le même rythme.



- Euronext Paris : le future sur CAC 40 (FCE) cote de 8h00 a 22h00 CET, sans session asiatique. Ses horaires sont calés sur la journée européenne.



- ICE Futures Europe (Londres) : le future sur FTSE 100 propose des plages étendues comparables à celles d'EUREX.



- Aux Etats-Unis (CME) : les futures sur indices actions cotent du dimanche 23h00 (heure de Paris) au vendredi 22h00, avec une interruption quotidienne entre 23h00 et 00h00. Les futures sur matières premières (pétrole WTI, or) suivent un calendrier similaire, tandis que les futures sur taux sont actifs du dimanche 23h00 au vendredi 22h00.Les futures sur indices américains cotent ainsi presque en continu, ce qui explique pourquoi on peut suivre "les futures Wall Street" a toute heure.



Quelle utilité pour les institutions ?



Initialement, ces produits financiers ont été créés comme instruments de couverture pour les grandes institutions. L'arrivée des spéculateurs sur ces marchés a ensuite apporté la liquidité nécessaire aux transactions importantes.



Il convient toutefois de surveiller les coûts de couverture sur les contrats "futures", qui peuvent rapidement grimper. Avec une valeur de 10 EUR par point pour le CAC 40 comme pour le Dow Jones, l'exposition financière grimpe vite. Si les mouvements sur l'indice français demeurent relativement maîtrisés, l'indice américain se distingue par une volatilité marquée, capable d'amplifier les gains mais aussi les pertes de manière spectaculaire.



Le mécanisme des appels de marge est fondamental : à chaque séance déficitaire, l'investisseur doit couvrir ses pertes latentes auprès de la chambre de compensation. Contrairement à l'investissement classique en actions, où le risque est plafonné au montant investi, les contrats "futures" présentent un profil de risque bien plus élevé, pouvant entraîner des pertes dépassant largement le capital de départ.



Pour les entreprises, l'usage principal consiste à réduire les risques liés à la volatilité des prix. Une société préférera fixer le coût de son approvisionnement, en carburant par exemple, via des contrats "futures" pour anticiper ses dépenses, plutôt que de laisser les fluctuations du marché dicter sa rentabilité.



Un suivi en temps réel, donc volatile



Les futures donnent une indication du sentiment de marché à un instant donné. Mais leur niveau du matin ne constitue pas une prévision fiable de l'ouverture, en particulier à Wall Street. Entre 8h00 à Paris et 15h30 à New York, de nombreux facteurs peuvent modifier la tendance : publications macroéconomiques, résultats d'entreprises ou géopolitique, par exemple.



Leur principal intérêt reste donc ailleurs : fournir une lecture en continu des marchés lorsque les actions ne cotent pas.