La présidence française a tout fait pour garantir la venue du président Trump et éviter les frictions avec la partie américaine.

A trois jours de l’ouverture du sommet du G7 à Evian, l’Elysée a déjà enregistré une victoire : la présence de Donald Trump.

Initialement, le sommet devait se tenir du 14 au 16 juin. Mais Donald Trump organise un combat de MMA à la Maison Blanche le 14, qui sera aussi le jour de son anniversaire. Le sommet a donc été décalé d’un jour pour coller à son agenda.

Emmanuel Macron a même invité Donald Trump à un dîner à Versailles, dans la foulée du G7. On ne sait pas encore si le président américain donnera suite à l’invitation.

L’incertitude a longtemps plané sur la venue de Donald Trump à Evian, que la Maison Blanche n’a confirmé que récemment.

Si l’Elysée a réussi à sécuriser la venue du président américain, la partie n’est pas gagnée pour autant. Les dirigeants du G7 ont encore en mémoire le sommet de l’an dernier, à Kananaskis, au Canada. Le président Trump avait quitté le sommet une journée avant la fin. En pleine guerre des 12 jours entre l’Iran et Israël, il avait expliqué qu’il devait rentrer à Washington en raison de l’escalade du conflit.

Sommet du G7 à Kananaskis (Canada), le 16 juin 2025

L’autre sommet que tout le monde garde en mémoire est celui de 2018, au cours duquel Donald Trump avait retiré son soutien au communiqué final. Un impair que l’Elysée voudra à tout prix éviter, alors que ce sommet est présenté ces derniers jours comme étant celui "des convergences".

Afin d’éviter les accrocs avec la partie américaine, des sujets comme le changement climatique ont été écartés des discussions.

Le sujet brûlant de ce G7 sera la situation au Moyen-Orient, alors que l’ensemble des dirigeants présents doivent faire face aux conséquences économiques de la guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran. Un conflit qui a accru les divisions entre les Etats-Unis et leurs alliés. Donald Trump a reproché aux Européens leur manque de soutien. Ces derniers ont estimé que cette guerre n’était pas la leur.

Afin de rapprocher les positions, la France et le Royaume-Uni ont mis sur pied sur une mission destinée à rouvrir le détroit d’Ormuz, une fois les combats terminés. Selon Bloomberg, les Alliés chercheront à obtenir le soutien du président américain à ce plan à Evian. Une mission qui pourrait se déployer rapidement, alors que Donald Trump a indiqué hier qu’un accord avec l’Iran pourrait être signé dès ce week-end.

Durant les trois jours du G7, Emmanuel Macron essaiera une nouvelle fois de rapprocher Donald Trump des positions des Européens.

Depuis 2017, le président français a souvent mis en scène sa relation personnelle avec Donald Trump. Et ce en dépit de multiples passes d’armes entre les deux hommes et de positions assez éloignées sur de nombreux sujets.

Emmanuel Macron et Donald Trump sont les deux dirigeants les plus expérimentés du G7, les deux seuls qui étaient déjà présents lors du dernier G7 accueilli par la France, à Biarritz, en 2019.