Galaxy Entertainment a brillamment traversé la reprise économique de Macao, affichant une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et une nette progression de son EBITDA, portée par son établissement phare, Galaxy Macau. Les actionnaires se félicitent de la flambée du titre en Bourse, tandis que l'optimisme des analystes continue de soutenir la dynamique du groupe.

Le groupe Galaxy Entertainment (GEG) bénéficie d'un regain du tourisme alors que la silhouette de Macao renaît après l'épidémie. Les voyageurs asiatiques retrouvent le goût du jeu de luxe et des resorts à thème, faisant des complexes intégrés du GEG des carrefours animés où l'hôtellerie s'entrelace avec le divertissement.

Les analystes mettent en avant la hausse du trafic aérien entre les principaux marchés, une maîtrise prudente de l'inflation et un yuan stable comme facteurs clés de la compétitivité régionale, tandis que les investisseurs restent attentifs aux ajustements réglementaires de Pékin.

Le portefeuille du GEG dépasse le cadre des casinos, englobant tables de jeux grand public, salles premium, suites VIP, hôtels de luxe, galeries commerciales et espaces de spectacle, autour de Galaxy Macau, Broadway et StarWorld. Cette orchestration de resorts intégrés, centres commerciaux et halls de convention confère au groupe une envergure et une résilience uniques dans l'industrie très concentrée de Macao.

L'ampleur inégalée du groupe se manifeste dans ses destinations phares à Macao, en particulier sur Cotai. Galaxy Macau™, l'un des plus grands resorts intégrés au monde, propose plus de 4 700 chambres haut de gamme, quatre resorts principaux et un univers commercial et gastronomique en expansion, attirant familles et gros joueurs.

Envolée des revenus

GEG a signé une solide performance au troisième trimestre 2025, avec un chiffre d'affaires net bondissant à 12,2 milliards HKD. Cette croissance traduit le retour de la demande à Macao, enfin à la hauteur de la capacité accrue de Galaxy Macau, Broadway et StarWorld. Les salles de jeux premium-mass étaient animées par des touristes régionaux, tandis que les tables de jeux grand public et les chambres d'hôtel affichaient des taux d'occupation élevés, soutenus par des vols charters maintenant l'occupation du week-end à un impressionnant 99 %.

Le chiffre d'affaires hors jeux, incluant commerces, restauration, spa et conventions, a atteint un record à 1,7 milliard HKD, en hausse de 3,6 % sur un an. Cette progression est portée par l'amélioration des liaisons aériennes vers Macao, attirant des acheteurs et groupes d'entreprises qui auraient pu choisir d'autres destinations. Les revenus des jeux ont également enregistré une forte hausse, à 9,7 milliards HKD, soit +18,4 % sur un an.

L'EBITDA a progressé de 13,6 % sur un an, à 3,3 milliards HKD, grâce à une gestion stratégique du personnel de salle, des initiatives d'efficacité énergétique et la renégociation des contrats d'approvisionnement, réduisant le coût par visiteur. Ces mesures ont allégé la pression sur la trentaine de casinos de Macao par rapport aux deux années précédentes.

Galaxy Macau™ reste le pilier des résultats de GEG. Au T3 2025, le chiffre d'affaires net de Galaxy Macau™ a atteint 10,1 milliards HKD, en hausse de 20 % sur un an et de 1 % par rapport au T2 2025. L'EBITDA ajusté du complexe s'est élevé à 3,1 milliards HKD, soit un bond de 20 % sur un an, malgré un repli séquentiel de 8 % le temps d'ajuster la capacité du resort.

Rallye boursier

L'action GEG a bondi parallèlement à la hausse du chiffre d'affaires, grimpant de 28,4 % sur un an et portant la capitalisation boursière à un impressionnant 183,7 milliards HKD. Avec un PER de 15,9 fois les bénéfices attendus en 2026, le ratio reste inférieur à la moyenne triennale de 20,4, soulignant la valeur intrinsèque de la reprise du groupe.

Les analystes restent optimistes : l'objectif consensuel de 49,4 HKD laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 17,3 % par rapport aux niveaux actuels, tandis que les prévisions les plus ambitieuses visent 59,2 HKD, soit une progression de 41,0 %. Les 21 analystes couvrant le titre le recommandent à l'achat, reflétant la confiance dans la reprise de Macao et la position dominante de GEG.

Les actionnaires profitent également de dividendes réguliers, avec un dividende final 2024 de 0,8 HKD par action, soit un rendement de 2,4 %, nettement supérieur à la moyenne décennale de 1,3 %. Les prévisions annoncent un rendement supérieur à 3,7 % par an sur les trois prochaines années.

Surmonter les défis

Dans le paysage scintillant des resorts de Macao, GEG s'impose comme un architecte reconnu, concevant des resorts intégrés premium, déployant une hospitalité omnicanale, ancrant la durabilité via des financements verts, misant sur la fidélisation et captant la demande de la Greater Bay Area avec une rentabilité soutenue.

GEG doit toutefois composer avec la cyclicité du tourisme à Macao, la hausse des coûts salariaux sur l'ensemble de ses resorts et la menace persistante de changements réglementaires venus de Pékin, susceptibles d'affecter l'accès des junkets ou les termes des concessions. Le groupe fait également face à une concurrence accrue à Cotai, où de nouveaux resorts intégrés se disputent la même clientèle premium-mass et les dépenses hors jeux. Enfin, les espaces premium de GEG doivent s'adapter aux nouvelles attentes en matière de bien-être, de services personnalisés et d'expériences retail pour conserver leur avantage concurrentiel.