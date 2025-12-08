Galderma prend plus de 2% à Zurich, alors que L'Oréal a conclu un accord avec un consortium mené par EQT pour lui racheter 10% supplémentaire au capital du laboratoire spécialisé en dermatologie, portant sa participation totale à 20%.
Dans ce cadre, le conseil d'administration de Galderma examinera la nomination de deux candidats administrateurs représentant le groupe français, en remplacement des membres du consortium mené par EQT, à compter de l'AG 2026.
L'Oréal continuera de soutenir la stratégie et l'indépendance de l'entreprise suisse sous sa direction actuelle et n'envisage pas d'augmenter sa participation. Les deux groupes exploreront le renforcement de leur partenariat scientifique existant.
La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, sera mise en oeuvre par le biais d'une opération hors marché. L'accord entre L'Oréal, EQT et le consortium contient des clauses usuelles pour ce type d'investissement.
Galderma Group AG est une société holding basée en Suisse, spécialisée dans les traitements dermatologiques et les produits de soins de la peau. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, exploite un portefeuille de marques de soins personnels axés principalement sur les solutions dermatologiques. La production au sein du portefeuille comprend des neuromodulateurs, des produits de comblement et des biostimulateurs. Ces produits sont conçus pour détendre les rides par injection, combler les rides à un endroit spécifique par injection et stimuler les cellules du corps pour qu'elles fonctionnent de manière optimale. Le processus de production des différents produits se déroule principalement en interne, depuis la recherche et le développement jusqu'à la fabrication. En outre, l'entreprise propose des formations, des engagements scientifiques et d'autres services.
