Galderma prend plus de 2% à Zurich, alors que L'Oréal a conclu un accord avec un consortium mené par EQT pour lui racheter 10% supplémentaire au capital du laboratoire spécialisé en dermatologie, portant sa participation totale à 20%.

Dans ce cadre, le conseil d'administration de Galderma examinera la nomination de deux candidats administrateurs représentant le groupe français, en remplacement des membres du consortium mené par EQT, à compter de l'AG 2026.

L'Oréal continuera de soutenir la stratégie et l'indépendance de l'entreprise suisse sous sa direction actuelle et n'envisage pas d'augmenter sa participation. Les deux groupes exploreront le renforcement de leur partenariat scientifique existant.

La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, sera mise en oeuvre par le biais d'une opération hors marché. L'accord entre L'Oréal, EQT et le consortium contient des clauses usuelles pour ce type d'investissement.