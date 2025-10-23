Galderma remonte vers ses records après des objectifs relevés

Le laboratoire suisse spécialisé dans la dermatologie a relevé ses prévisions de croissance pour 2025, visant désormais une progression du chiffre d'affaires de 17% à 17,7% à taux de change constant, contre 12% à 14% auparavant.



Cette révision s'appuie sur la montée en puissance du médicament Nemluvio en dermatologie thérapeutique, ainsi que sur la performance des activités esthétiques injectables, en particulier les neuromodulateurs et les produits de comblement (fillers & biostimulators), dopés par Sculptra et de nouveaux lancements. La division soins dermatologiques (Dermatological Skincare) devrait connaître une accélération, avec une croissance en haut de fourchette à un chiffre. Outre les revenus, la marge d'Ebitda devrait être un peu plus élevée que prévu en fin d'année.



Le groupe a prévu de renforcer ses investissements aux Etats-Unis, en projetant 650 MUSD d'ici 2030. L'action s'adjugeait plus de 5% après cette annonce, à 144 CHF. Le titre a signé un record à 149 CHF il y a deux semaines, un an et demi après son entrée en bourse.