GameStop a publié mardi des résultats inférieurs aux attentes pour son troisième trimestre, confirmant ses difficultés persistantes dans un marché du jeu vidéo en pleine mutation. Le chiffre d’affaires s’est établi à 821 millions de dollars, contre 987,3 millions anticipés par les analystes, selon les données de LSEG. En réaction, le titre recule de près de 3% à l’ouverture ce mercredi.

Ancien acteur dominant de la vente physique de jeux, GameStop peine à réussir sa transition vers le numérique. Malgré des efforts pour développer sa plateforme en ligne, proposer des contenus téléchargeables et des éditions exclusives en partenariat avec des éditeurs, ces initiatives ne compensent pas le recul structurel des ventes physiques. Sur la période, les revenus issus des consoles, accessoires et jeux neufs ou d’occasion ont reculé d’environ 12%.

Face à la montée en puissance des services d’abonnement et du cloud gaming promus par Microsoft et Sony, ainsi qu’à la concurrence croissante d’Amazon, GameStop voit ses parts de marché s’éroder. Marquée par une forte volatilité depuis l’épisode des "meme stocks" en 2021, l’entreprise reste confrontée à des enjeux de transformation majeurs, sans avoir encore trouvé un modèle viable pour s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation.