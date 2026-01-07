GameStop mise sur un plan de rémunération record pour relancer sa transformation

GameStop a dévoilé un plan de rémunération inédit pouvant atteindre 35 milliards de dollars pour son PDG Ryan Cohen. Cette somme, entièrement conditionnée à l'atteinte de résultats exceptionnels, ne sera versée que si la capitalisation boursière de l'entreprise passe de 9,26 à 100 milliards de dollars et si elle génère 10 milliards de dollars d'EBITDA cumulés. En difficulté depuis plusieurs années, GameStop mise sur une transformation radicale pour retrouver sa place sur un marché dominé par la dématérialisation.



Le plan repose sur un système d'options d'achat d'actions structuré en neuf tranches de performance. Cohen ne percevra ni salaire fixe, ni bonus garanti, sa rémunération dépendant exclusivement de ces objectifs ambitieux. Il se verrait attribuer jusqu'à 171,5 millions d'actions au prix de 20,66 dollars l'unité. En cas de succès, la valeur de cette rémunération atteindrait 35 milliards de dollars, avant déduction du coût d'exercice estimé à 3,5 milliards. Le conseil d'administration a validé le plan, qui sera soumis au vote des actionnaires lors d'une assemblée extraordinaire prévue d'ici avril.



Inspirée du modèle de rémunération d'Elon Musk chez Tesla, cette stratégie renforce le pari de Cohen sur le redressement de GameStop. Devenu PDG en septembre 2023, après une première entrée au conseil d'administration en 2021, il a lancé un vaste plan de restructuration axé sur les économies et la fermeture de magasins. La Bourse a réagi positivement à l'annonce, l'action progressant de plus de 5% ce mercredi. Détenant déjà 8,3% du capital, Cohen pourrait aussi profiter directement d'une envolée du titre.