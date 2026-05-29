Gap freiné par Athleta, abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires
La chaîne de vêtements recule de plus de 10% en avant-Bourse après avoir abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice, sa marque Athleta continuant de subir un recul de ses ventes.
Le groupe américain de prêt-à-porter prévoit désormais une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 1% et 2%, contre une hausse de 2% à 3% anticipée précédemment.
En revanche, Gap a relevé sa prévision de bénéfice ajusté par action pour l'exercice à 2,30-2,40 dollars, contre 2,20-2,35 dollars auparavant.
Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du propriétaire des enseignes Old Navy, Banana Republic, Athleta et Gap a progressé de 1% à 3,5 milliards de dollars, légèrement en deçà du consensus qui ciblait 3,52 milliards de dollars.
Le bénéfice net a atteint 339 millions de dollars, soit 0,90 USD par action, contre 193 millions de dollars, soit 0,51 USD par action, un an plus tôt.
Athleta a de nouveau pesé sur les performances du groupe. Les ventes comparables de la marque ont reculé de 11%, après une baisse de 8% un an plus tôt. L'enseigne de vêtements de sport pour femmes reste confrontée à une concurrence accrue de marques émergentes comme Alo Yoga et Vuori.
Chez Old Navy, la croissance des ventes comparables a ralenti à 1%, contre 3% l'an dernier. À l'inverse, la marque Gap a enregistré une hausse de 10% de ses ventes comparables.
Le directeur général Richard Dickson a indiqué que les écarts de performance entre les enseignes reflétaient "des stades différents dans leur transformation ainsi que des dynamiques propres à chaque marque".
Pour le deuxième trimestre, Gap anticipe un chiffre d'affaires stable ou en baisse de 1% sur un an, alors que les analystes tablent sur une progression de 2%.
The Gap, Inc. est une entreprise américaine spécialisée dans l'habillement. La société propose des vêtements, des accessoires et des produits de soins personnels pour hommes, femmes et enfants sous les marques Old Navy, Gap, Banana Republic et Athleta. Il s'agit d'un détaillant omnicanal, qui vend ses produits à la fois en magasin et en ligne, par le biais de magasins gérés par la société et de franchises, de sites web et d'accords avec des tiers. Ses services omnicanaux comprennent l'achat en ligne avec retrait en magasin, la commande en magasin, la recherche en magasin et l'expédition depuis le magasin, ainsi que des expériences mobiles améliorées. Gap regroupe des marques de vêtements et d’accessoires pour adultes proposant les collections GapKids, babyGap, Gap Maternity, GapBody et GapFit, ainsi que des collections en édition limitée avec GapStudio et des marques partenaires. Athleta est une marque haut de gamme de vêtements de sport et de mode de vie destinée aux femmes et aux jeunes filles. Les produits Athleta sont disponibles dans les magasins gérés par la société aux États-Unis et au Canada, dans des points de vente franchisés à travers le monde, ainsi qu’en ligne.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.