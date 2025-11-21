Gap est attendu en forte hausse après avoir fait part jeudi soir d'un relèvement de ses prévisions pour l'exercice en cours, en marge de la publication de ses résultats au titre de son 3e trimestre comptable (clos le 1er novembre).
Ainsi, en intégrant toujours un impact net des droits de douane estimé à 100 ou 110 points de base, la chaine de vêtements anticipe désormais une marge opérationnelle de l'ordre de 7,2%, et non plus comprise entre 6,7 et 7%.
De plus, le groupe de San Francisco resserre sensiblement en hausse sa fourchette-cible de croissance du chiffre d'affaires, en remontant la borne basse de 1 à 1,7%, pour une borne haute maintenue à 2%.
Sur son 3e trimestre, le détenteur des enseignes Gap, Banana Republic et Old Navy a engrangé un BPA en baisse de 14% à 0,62 dollar, mais une marge opérationnelle de 8,5% pour des revenus de 3,9 milliards, en croissance de 3%.
"Nous sommes fiers d'afficher des résultats trimestriels dépassant nos attentes de chiffre d'affaires et de marge, et d'aligner un 7e trimestre consécutif de croissance des ventes en comparable (+5%)", commente son CEO Richard Dickson.
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
Actuellement, Richard L. Dickson occupe le poste de président et directeur de l'exploitation chez Mattel, Inc.
Dans sa carrière antérieure, M. Dickson a occupé le poste de vice-président de la gestion des marques et du merchandising chez The Este Lauder Companies, Inc. et de directeur chez Gloss.com, Inc. (une filiale de The Este Lauder Companies, Inc.), président et PDG des activités de marque chez The Jones Group, Inc. et président des activités de marque chez Jones Apparel Group Holdings, Inc.
The Gap, Inc. est une entreprise américaine spécialisée dans l'habillement. La société propose des vêtements, des accessoires et des produits de soins personnels pour les femmes, les hommes et les enfants. Ses marques Old Navy, Gap, Banana Republic et Athleta proposent des vêtements, des accessoires et des produits de style de vie pour les hommes, les femmes et les enfants. Il s'agit d'un détaillant omni-canal, qui vend à ses clients à la fois en magasin et en ligne, par l'intermédiaire de magasins exploités par la société et de magasins franchisés, de sites web et d'accords avec des tiers. Ses services omnicanaux, notamment l'achat en ligne, le retrait en magasin, la commande en magasin, la recherche en magasin et l'expédition à partir du magasin, ainsi que des expériences améliorées basées sur la téléphonie mobile, sont adaptés à l'ensemble de ses marques. Gap comprend des vêtements et accessoires pour adultes, les collections GapKids, babyGap, Gap Maternity, GapBody et GapFit. Banana Republic est un détaillant de style de vie haut de gamme qui célèbre l'exploration et l'expression de soi grâce à une qualité intemporelle, des tissus polyvalents et des vêtements pour femmes, hommes et pour la maison d'une qualité exceptionnelle.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.