The Gap, Inc. est une entreprise américaine spécialisée dans l'habillement. La société propose des vêtements, des accessoires et des produits de soins personnels pour les femmes, les hommes et les enfants. Ses marques Old Navy, Gap, Banana Republic et Athleta proposent des vêtements, des accessoires et des produits de style de vie pour les hommes, les femmes et les enfants. Il s'agit d'un détaillant omni-canal, qui vend à ses clients à la fois en magasin et en ligne, par l'intermédiaire de magasins exploités par la société et de magasins franchisés, de sites web et d'accords avec des tiers. Ses services omnicanaux, notamment l'achat en ligne, le retrait en magasin, la commande en magasin, la recherche en magasin et l'expédition à partir du magasin, ainsi que des expériences améliorées basées sur la téléphonie mobile, sont adaptés à l'ensemble de ses marques. Gap comprend des vêtements et accessoires pour adultes, les collections GapKids, babyGap, Gap Maternity, GapBody et GapFit. Banana Republic est un détaillant de style de vie haut de gamme qui célèbre l'exploration et l'expression de soi grâce à une qualité intemporelle, des tissus polyvalents et des vêtements pour femmes, hommes et pour la maison d'une qualité exceptionnelle.