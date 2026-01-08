Gap revient à des plus hauts pluriannuels, UBS est passé à l'achat
L'action Gap s'inscrit en forte hausse jeudi matin à la Bourse de New York dans le sillage d'un relèvement de recommandation des analystes d'UBS, qui estiment que l'activité du groupe américain de prêt-à-porter est en train de s'approcher d'un point d'inflexion.
Dans une note de recherche, la banque suisse dit s'attendre à ce que la trajectoire des ventes et des bénéfices du groupe d'habillement décolle sur le court terme, notamment grâce au succès de ses gammes de produits de beauté et de sacs à main, deux segments actuellement sous-estimés par le marché de son point de vue.
Après huit trimestres consécutifs de croissance comparable des ventes pour les enseignes Gap et Old Navy, UBS se montre confiant quant à la poursuite du dynamisme de ces deux chaînes, considérant que la stratégie mise en place par le nouveau DG, Richard Dickson, commence à porter ses fruits.
La firme se déclare tout aussi optimiste sur le redressement opéré par la marque de sportswear du groupe, Athleta, dont la nouvelle équipe de management a réussi à redynamiser les ventes, poursuit UBS, qui dit ainsi s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires de 4,4% cette année, contre +1,9% en 2025.
UBS, qui s'attend enfin à que les rachats d'actions constituent un autre élément porteur pour le titre, relève en conséquence sa recommandation de "neutre" à "achat" avec un objectif de cours porté de 26 à 41 dollars.
Suite à ces commentaires, le titre Gap s'envolait de 5,5% jeudi dans les premiers échanges à Wall Street, revenant à proximité de ses pics de mai dernier.
The Gap, Inc. est une entreprise américaine spécialisée dans l'habillement. La société propose des vêtements, des accessoires et des produits de soins personnels pour les femmes, les hommes et les enfants. Ses marques Old Navy, Gap, Banana Republic et Athleta proposent des vêtements, des accessoires et des produits de style de vie pour les hommes, les femmes et les enfants. Il s'agit d'un détaillant omni-canal, qui vend à ses clients à la fois en magasin et en ligne, par l'intermédiaire de magasins exploités par la société et de magasins franchisés, de sites web et d'accords avec des tiers. Ses services omnicanaux, notamment l'achat en ligne, le retrait en magasin, la commande en magasin, la recherche en magasin et l'expédition à partir du magasin, ainsi que des expériences améliorées basées sur la téléphonie mobile, sont adaptés à l'ensemble de ses marques. Gap comprend des vêtements et accessoires pour adultes, les collections GapKids, babyGap, Gap Maternity, GapBody et GapFit. Banana Republic est un détaillant de style de vie haut de gamme qui célèbre l'exploration et l'expression de soi grâce à une qualité intemporelle, des tissus polyvalents et des vêtements pour femmes, hommes et pour la maison d'une qualité exceptionnelle.
