Gap revient à des plus hauts pluriannuels, UBS est passé à l'achat

L'action Gap s'inscrit en forte hausse jeudi matin à la Bourse de New York dans le sillage d'un relèvement de recommandation des analystes d'UBS, qui estiment que l'activité du groupe américain de prêt-à-porter est en train de s'approcher d'un point d'inflexion.

Dans une note de recherche, la banque suisse dit s'attendre à ce que la trajectoire des ventes et des bénéfices du groupe d'habillement décolle sur le court terme, notamment grâce au succès de ses gammes de produits de beauté et de sacs à main, deux segments actuellement sous-estimés par le marché de son point de vue.



Après huit trimestres consécutifs de croissance comparable des ventes pour les enseignes Gap et Old Navy, UBS se montre confiant quant à la poursuite du dynamisme de ces deux chaînes, considérant que la stratégie mise en place par le nouveau DG, Richard Dickson, commence à porter ses fruits.



La firme se déclare tout aussi optimiste sur le redressement opéré par la marque de sportswear du groupe, Athleta, dont la nouvelle équipe de management a réussi à redynamiser les ventes, poursuit UBS, qui dit ainsi s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires de 4,4% cette année, contre +1,9% en 2025.



UBS, qui s'attend enfin à que les rachats d'actions constituent un autre élément porteur pour le titre, relève en conséquence sa recommandation de "neutre" à "achat" avec un objectif de cours porté de 26 à 41 dollars.



Suite à ces commentaires, le titre Gap s'envolait de 5,5% jeudi dans les premiers échanges à Wall Street, revenant à proximité de ses pics de mai dernier.