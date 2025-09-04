Gap va se lancer dans les produits de beauté et les accessoires

Le groupe d'habillement Gap a annoncé jeudi qu'il allait se lancer dans les produits de beauté et qu'il étendrait son offre dans les accessoires afin de conforter le redressement de sa croissance qui se matérialise depuis quelques trimestres, des nouvelles qui étaient bien accueillies à la Bourse de New York.



Dans un communiqué, le distributeur basé à San Francisco explique que marché américain de la beauté et des soins est considérable et qu'il continue de croître, à tel point que sa taille devrait dépasser les 100 milliards de dollars en 2025.



Gap explique cependant vouloir adopter une approche progressive en proposant, à partir de cet automne, un tests sur des produits de beauté et de soins dans 150 magasins de son enseigne familiale Old Navy.



Certains points de vente bénéficieront même d'un espace dédié et d'un personnel spécialement dédié.



Si les résultats sont satisfaisants, l'entreprise envisage de développer son offre à compter de 2026, non seulement chez Old Navy mais aussi dans ses autres enseignes comme Gap et Banana Republic.



Côté accessoires, Gap rappelle déjà disposer d'une offre en la matière, mais manifeste l'intention de la renforcer en commercialisant davantage de produits afin de compléter ses gammes de vêtements et de mieux répondre aux habitudes de consommation de ses clients.



Suite à ces annonces, l'action gagnait 3,5% jeudi matin à Wall Street, ce qui lui permet d'afficher des gains de plus de 150% sur les 12 mois écoulés.