Garmin a relevé mercredi sa prévision de bénéfice annuel ajusté à 8,15 dollars par action, contre 8 dollars auparavant, soutenu par de bons résultats trimestriels et le lancement de nouveaux produits. Toutefois, cette annonce n’a pas suffi à rassurer les investisseurs : l’action chute de 10% durant la séance, pénalisée par une baisse des revenus dans les segments outdoor et automobile, ainsi qu’une forte hausse des dépenses opérationnelles.

Au troisième trimestre, le bénéfice ajusté s’est établi à 1,99 dollar par action, légèrement au-dessus des attentes du marché (1,96 dollar). En parallèle, les coûts d’exploitation ont progressé de 15% à 590 millions de dollars, en raison principalement d’une augmentation des charges salariales. Cette hausse a affecté les budgets de recherche et développement ainsi que les dépenses commerciales et administratives.

La division outdoor a vu ses revenus reculer de 5%, affectée par une demande plus faible pour les montres d’aventure. La branche automobile OEM a également enregistré une baisse de 2%, certains programmes arrivant à leur terme. Malgré ces contre-performances, Garmin s’appuie sur la diversification de ses activités dans les secteurs du sport, de l’aviation et du maritime pour maintenir ses perspectives de croissance sur l’ensemble de l’exercice.