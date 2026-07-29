Garmin gagne 4,7% à 265 USD sur les tout premiers échanges à Wall Street, entouré après la publication trimestrielle solide du fournisseur de systèmes de géolocalisation par satellite (GPS), accompagnée d'un relèvement de ses objectifs pour 2026.
La société basée en Suisse revendique une progression de 29% de son BPA pro forma à 2,81 USD, ainsi qu'un bénéfice opérationnel en croissance de 30% à 616 MUSD, un niveau record, pour des revenus en hausse de 11% à environ 2,02 MdsUSD.
En particulier, la croissance des revenus de Garmin a été tirée par son activité fitness (+25%), portée par une forte demande pour des produits portables avancés, et, dans une moindre mesure, par ses activités marine (+14%) et aviation (+8%).
"Notre performance au 1er semestre 2026 a été très solide, ce qui nous donne la confiance nécessaire pour relever nos prévisions de chiffre d'affaires et de BPA pour l'ensemble de l'année 2026", commente son CEO Cliff Pemble.
Ainsi, Garmin anticipe désormais un BPA pro forma de 10 USD (contre 9,35 USD précédemment), sur la base d'une marge opérationnelle de 27%, d'une marge brute de 59,7% et de revenus désormais attendus autour de 8,05 MdsUSD (contre 7,9 MdsUSD précédemment).
Garmin Ltd. figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes de géolocalisation par satellite (GPS). L'activité s'organise autour de 2 familles de produits :
- équipements de géopositionnement maritime et terrestre : traceurs et sondeurs, assistants de poches, systèmes de guidage des voitures, équipements sportifs (dotés de détecteurs de vitesse, de distances parcourues, de battements de coeurs, etc.) ;
- équipements de géopositionnement aérien : transmetteurs de communications hautes fréquences, produits d'affichage, transpondeurs numériques (destinés à la transmission de l'altitude, du numéro de vol diffusé par les tours et les radars de contrôle), récepteurs de balises, panneaux audios, etc.
Le CA par domaine d'activité se ventile entre sport et fitness (32,5%), activités de plein air (28,3%), marine (16,3%), aviation (13,6%) et automobile (9,2%).
A fin 2025, le groupe dispose de 9 sites de production implantés aux Etats-Unis (3), à Taiwan (3), en Chine, aux Pays-Bas et en Pologne.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (47,7%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (37,8%) et Asie-Pacifique (14,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.