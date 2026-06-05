Dans un avis adressé à l'AMF, Gay-Lussac Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 4 juin 2026, le seuil de 5% du capital de Precia, à la suite d'une cession d'actions sur le marché.
La société de gestion parisienne a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 283 927 actions Precia représentant autant de droits de vote, soit 4,95% du capital et 3,27% des droits de vote de cette entreprise spécialisée dans les instruments de pesage commercial et industriel.
Precia est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'instruments de pesage commercial et industriel. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- vente d'équipements de pesage : instruments de pesage standard, ponts-bascules pour camions et wagons, instruments de dosage de vrac, etc. (marque Precia-Molen) ;
- prestations de services : prestations d'installation de matériels neufs, d'entretien et de réparation de matériel de pesage de toutes marques, de vérification des équipements utilisés dans le commerce.
58,5% du CA est réalisé en France.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.